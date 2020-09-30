Лундгрен позировал на фоне 170-летнего эвкалипта

Американский актер Дольф Лундгрен сфотографировался возле дерева, которое, по его словам, было посажено 170 лет назад.

Американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен 29 сентября поделился в Instagram снимками, на которых запечатлен на фоне 170-летнего эвкалипта.

"Наслаждаюсь обедом на пляже Laguna (Лос-Анджелес) в тени этого удивительного 170-летнего эвкалипта. Довольно круто", – написал актер.

Лундгрен стал знаменит благодаря съемкам в американских боевиках. Он снялся более чем в 50 фильмах, среди которых "Разборка в Маленьком Токио", "Универсальный солдат", "Властелины вселенной", "Дерево Джошуа", "Каратель" и трилогия "Неудержимые". В 2004 году Лундгрен дебютировал в качестве режиссера, сняв фильм "Защитник".



Лундгрен имеет степень магистра химического машиностроения и является стипендиатом программы Фулбрайта Массачусетского технологического института.