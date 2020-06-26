24-летняя невеста 62-летнего Лундгрена поделилась снимками с велопрогулки

24-летняя Эмма Крокдал отправилась со своим женихом, 62-летним актером Дольфом Лундгреном в велопутешествие по Калифорнии.

24-летняя невеста 62-летнего американского актера шведского происхождения Дольфа Лундгрена Эмма Крокдал разместила в Instagram снимки, на которых они с артистом запечатлены во время велопрогулки по Калифорнии.

"Калифорнийская мечта", – подписала она публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram California dreamin’ Публикация от Emma Krokdal (@emmakrokdal) 25 Июн 2020 в 7:47 PDT

Лундгрен стал знаменитым благодаря съемкам в американских боевиках. Он снялся более чем в 50 фильмах, среди которых "Разборка в Маленьком Токио", "Универсальный солдат", "Властелины вселенной", "Дерево Джошуа", "Каратель" и трилогия "Неудержимые". В 2004 году Лундгрен дебютировал в качестве режиссера, сняв фильм "Защитник".

Актер развелся с матерью своих двух дочерей в 2011 году после 17 лет брака, но сохранил отношения с детьми и экс-женой. Старшей дочери Иде в апреле исполнилось 24 года. Младшей, Грете, в ноябре 2020 года исполнится 19 лет.

С Крокдал актер встречается с начала января 2020 года, сообщает издание Page Six. В середине июня актер сделал ей предложение.