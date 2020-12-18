63-летний Лундгрен тайно женился на ровеснице дочери – СМИ

63-летнего американского актера Дольфа Лундгрена видели с обручальным кольцом на безымянном пальце, пишет Page Six. Ранее актер сделал предложение 24-летней ровеснице его старшей дочери от первого брака, с которой встречается около двух лет.

63-летний американский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен, вероятно, женился на своей 24-летней избраннице – фитнес-инструкторе Эмме Крокдал. Об этом 16 декабря написало издание Page Six.

Таблоид обнародовал снимки актера, на которых он запечатлен во время прогулки в Лос-Анджелесе с обручальным кольцом на безымянном пальце – отмечается, что ранее Лундгрен не носил на руках украшения.

Ни представители актера, ни сам он на своей странице в Instagram не подтвердили, но и не опровергли предположение таблоида.

Лундгрен стал знаменитым благодаря съемкам в американских боевиках. Он снялся более чем в 50 фильмах, среди которых "Разборка в Маленьком Токио", "Универсальный солдат", "Властелины вселенной", "Дерево Джошуа", "Каратель" и трилогия "Неудержимые". В 2004 году Лундгрен дебютировал в качестве режиссера, сняв фильм "Защитник".

С Крокдал актер встречается с начала января 2020 года, сообщает издание Page Six. Летом 2020 года он сделал молодой возлюбленной предложение, на которое она ответила согласием.

Для Крокдал это будет первый брак, а для актера – второй. От первого брака у него есть две дочери – старшей, Иде, в апреле исполнилось 24 года, а младшей, Грете, в ноябре – 19 лет.