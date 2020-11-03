"Повезло, что могу называть тебя женихом". Молодая невеста Лундгрена поделилась совместным снимком с актером

Американскому актеру Дольфу Лундгрену 3 ноября исполнилось 63 года. Его 24-летняя невеста Эмма Крокдал посвятила актеру публикацию в сети.

24-летняя невеста американского актера шведского происхождения Дольфа Лундгрена Эмма Крокдал 3 ноября разместила в Instagram совместное фото с женихом, посвятив публикацию его 63-летию.

"Поздравляю самого заботливого, любящего, талантливого партнера. Мне так повезло, что я могу называть тебя своим женихом", – написала она.

Лундгрен стал знаменитым благодаря съемкам в американских боевиках. Он снялся более чем в 50 фильмах, среди которых "Разборка в Маленьком Токио", "Универсальный солдат", "Властелины вселенной", "Дерево Джошуа", "Каратель" и трилогия "Неудержимые". В 2004 году Лундгрен дебютировал в качестве режиссера, сняв фильм "Защитник".

Актер развелся с матерью своих двух дочерей в 2011 году после 17 лет брака, но сохранил отношения с детьми и экс-женой. Старшей дочери Иде в апреле 2020 года исполнилось 24 года. Младшей, Грете, в ноябре будет 19.

С Крокдал актер встречается с начала января 2020 года, сообщает издание Page Six. В середине июня актер сделал ей предложение.