64-летний Лундгрен показал новогодний снимок с 25-летней женой, которая больше не блондинка

В 2020 году СМИ сообщили, что Лундгрен тайно женился на ровеснице своей старшей дочери Фото: dolphlundgren / Instagram

На снимке Крокдал держит в руках белого кота.

"С Рождеством из Норвегии", – подписал он публикацию, которая за первый час после появления в соцсети собрала больше 40 тыс. лайков.

В комментариях подписчики также поздравили актера с новогодними и рождественскими праздниками.

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