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Parimatch в октябре передал ВСУ 17 автомобилей на сумму 4 млн грн

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Parimatch передал в несколько подразделений ВСУ вездеходные и скоростные автомобили
Parimatch передал в несколько подразделений ВСУ вездеходные и скоростные автомобили
Фото: пресс-служба Parimatch

В рамках регулярной помощи армии бренд Parimatch в октябре передал в Вооруженные силы Украины 17 автомобилей общей стоимостью 4 млн грн. Всего с первых дней полномасштабной войны компания передала украинским защитникам и защитницам 136 автомобилей, сообщили 1 ноября в пресс-службе компании.

"Микроавтобусы и полноприводные внедорожники остаются наиболее востребованными транспортными средствами у защитников Украины. Автомобили нужны как для выполнения задач на линии фронта, так и для спасения жизней военных. Parimatch пользуется любой возможностью в течение 2022 года, чтобы приобрести автомобили для украинской армии и максимально оперативно доставить их на передовую", – сказано в сообщении. 

В Parimatch добавили, что в октябре передали в несколько подразделений ВСУ вездеходные и скоростные автомобили.

ВИДЕО
Видео: PM UKR / YouTube

"Мобильность, скорость в принятии решений и высокий уровень самоорганизации наших военных позволяют проводить успешные контрнаступления. Они удивляют и вдохновляют весь мир. Для их выполнения важна техническая помощь армии, которую социально ответственный бизнес и волонтеры передают на фронт. Мы, как и вся Украина, верим в победу и ежедневно работаем для ее приближения", – сообщила CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

Контекст:

За восемь месяцев полномасштабной войны бренд Parimatch направил 280 млн грн на помощь Вооруженным силам Украины и партнерским гуманитарным инициативам для поддержки людей, пострадавших от военных действий.

Теги: транспорт, автомобили, Вооруженные силы Украины, помощь, волонтеры, ВСУ, Parimatch
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