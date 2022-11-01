Parimatch в октябре передал ВСУ 17 автомобилей на сумму 4 млн грн

"Микроавтобусы и полноприводные внедорожники остаются наиболее востребованными транспортными средствами у защитников Украины. Автомобили нужны как для выполнения задач на линии фронта, так и для спасения жизней военных. Parimatch пользуется любой возможностью в течение 2022 года, чтобы приобрести автомобили для украинской армии и максимально оперативно доставить их на передовую", – сказано в сообщении.

В Parimatch добавили, что в октябре передали в несколько подразделений ВСУ вездеходные и скоростные автомобили.

ВИДЕО

Видео: PM UKR / YouTube

"Мобильность, скорость в принятии решений и высокий уровень самоорганизации наших военных позволяют проводить успешные контрнаступления. Они удивляют и вдохновляют весь мир. Для их выполнения важна техническая помощь армии, которую социально ответственный бизнес и волонтеры передают на фронт. Мы, как и вся Украина, верим в победу и ежедневно работаем для ее приближения", – сообщила CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.