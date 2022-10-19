Parimatch передал ВСУ пикап и микроавтобус

В общей сложности за восемь месяцев полномасштабной войны Parimatch передал на помощь Украине на сумму 269 млн грн, большая часть денег потрачена на потребности ВСУ.
"Быстрее всего из строя выходят автомобили. Причина не в их качестве, а в том, что они в большей степени подвержены повреждению осколками вражеских снарядов. Ремонтировать или восстанавливать авто на фронте сложно, а под обстрелами просто невозможно. Понимая эту потребность, мы системно передаем ВСУ автомобили, пикапы, бусы и горючее для них. Мы будем поддерживать украинскую армию столько, сколько нужно", – подчеркнула CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.
В компании отметили, что быстрые маневренные автомобили помогают решать много важных тактических задач на поле боя – от ремонта артиллерийских установок до рейдов в тыл врага.
"Каждый приобретенный на передовую автомобиль поднимает боевой дух защитников, а еще помогает им эффективнее противостоять оккупантам и приближать победу", – подчеркнули в Parimatch.