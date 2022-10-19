Parimatch передал ВСУ пикап и микроавтобус

В компании отметили, что быстрые маневренные автомобили помогают решать много важных тактических задач на поле боя Фото: пресс-служба Parimatch

В общей сложности за восемь месяцев полномасштабной войны Parimatch передал на помощь Украине на сумму 269 млн грн, большая часть денег потрачена на потребности ВСУ.

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Видео: PM UKR / YouTube

"Быстрее всего из строя выходят автомобили. Причина не в их качестве, а в том, что они в большей степени подвержены повреждению осколками вражеских снарядов. Ремонтировать или восстанавливать авто на фронте сложно, а под обстрелами просто невозможно. Понимая эту потребность, мы системно передаем ВСУ автомобили, пикапы, бусы и горючее для них. Мы будем поддерживать украинскую армию столько, сколько нужно", – подчеркнула CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

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Видео: PM UKR / YouTube

В компании отметили, что быстрые маневренные автомобили помогают решать много важных тактических задач на поле боя – от ремонта артиллерийских установок до рейдов в тыл врага.

"Каждый приобретенный на передовую автомобиль поднимает боевой дух защитников, а еще помогает им эффективнее противостоять оккупантам и приближать победу", – подчеркнули в Parimatch.