В Киевской области не опознаны 199 тел мирных жителей, погибших в результате вторжения РФ – полиция

По ее словам, всего после деоккупации населенных пунктов региона от российских войск правоохранители обнаружили 1374 тела мирных жителей, убитых в результате активных боевых действий.
В свою очередь, начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что пропавшими без вести считаются 300 жителей области.
После российского вторжения 24 февраля 2022 года населенные пункты Киевской области стали зоной интенсивных боев. Российские оккупанты совершили здесь массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.
2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков.
В населенных пунктах региона были найдены тела убитых мирных жителей. У некоторых погибших были связаны руки. Кадры с убитыми мирными жителями Киевской области шокировали мир.
2 марта Небытов сообщил, что в Киевской области с момента деоккупации региона в начале апреля 2022 года нашли тела 1373 гражданских.