В Киевской области не опознаны 199 тел мирных жителей, погибших в результате вторжения РФ – полиция

В киевской полиции рассказали о ситуации с погибшими в Киевской области Фото: EPA

По ее словам, всего после деоккупации населенных пунктов региона от российских войск правоохранители обнаружили 1374 тела мирных жителей, убитых в результате активных боевых действий.

В свою очередь, начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что пропавшими без вести считаются 300 жителей области.