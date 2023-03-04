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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В суд направлено производство в отношении военного РФ, подозреваемого в расстреле мирных жителей в Киевской области – полиция

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Уголовное производство направлено в суд
Уголовное производство направлено в суд
Фото: depositphotos.com

В суд направлено уголовное производство в отношении российского военнослужащего, подозреваемого в расстреле мирных жителей в Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины 3 марта.

"Полицейские установили, что в марте прошлого года вблизи населенного пункта Мрия Бучанского района военные РФ расстреляли двух безоружных гражданских мужчин", – говорится в сообщении.

Военному объявили о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством). Материалы производства переданы в суд.

Как сообщали в полиции 26 августа 2022 года, убийство произошло 19 марта.

"К территории предприятия подъехал автомобиль с надписью "Танковый спецназ RUS", из которой вышли военнослужащие России. Они разбили окно в веломагазине на территории предприятия и вошли в помещение. После этого к вооруженным оккупантам подошли двое мужчин, которые увидели их через камеры видеонаблюдения. Российские военные провели их поверхностное освидетельствование, после чего гражданские развернулись и пошли в обратном направлении. Однако два человека в военной форме РФ открыли огонь из автоматического оружия им в спину, в результате чего гражданские погибли", – говорится в сообщении.

Подозреваемый – житель Республики Бурятия, 1995 года рождения, командир взвода 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии восточного военного округа из России.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона начали находить тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. 

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

В интервью, вышедшем 5 января 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что военно-политическое руководство РФ  планировало взять под контроль правительственный квартал Киева менее чем за сутки после начала вторжения.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: убийство, Киевская область, Буча, война России против Украины, погибшие
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