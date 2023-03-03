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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Знаменитый расстрел российских десантников на въезде в Бучу – это дело рук спецназа ГУР и теробороны

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Арестович рассказал об обороне Киева и области в начале полномасштабного вторжения РФ
Арестович рассказал об обороне Киева и области в начале полномасштабного вторжения РФ
Фото: Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Во время атаки оккупантов на Киевскую область в феврале 2022 года им активно противостояли в первую очередь спецназ и территориальная оборона. Об этом рассказал украинский блогер Алексей Арестович, который до января 2023 года был советником Офиса президента (ОП), в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Надо отдать должное спецназу ГУР Министерства обороны. Потому что основную тяжесть боев и подрыва мостов через речки, первых атак по колоннам, первых сбитых самолетов вокруг Киева (я имею в виду, с земли, потому что ПВО и летчики работали) – это сделали спецназовцы офицерского отряда ГУР, 10-го отряда так называемого. Ну понятно, тероборона, другие спецподразделения, но они были костяком, кто был готов, мотивирован, и действовали крайне решительно, быстро и эффективно. Знаменитый расстрел российской колонны десантников на въезде в Бучу, Ирпень – это все спецназ ГУР с местной теробороной очень эффективно действовал", – сказал он.

Арестович подчеркнул, что территориальная оборона, организовавшиеся люди, население, которое помогало наводить артиллерию, ракетные войска и самолеты на противника, – это настоящие герои обороны Киева.

"Ощущение, что вся земля восстала против них (россиян. – "ГОРДОН"). И на пятый день они начали стрелять во все, что движется. Они пытались изображать пай-мальчиков, гражданских не трогать, кроме активистов из списков. Этих они убивали: АТОшники, родственники, активисты. Как только они заходили в села, сразу начиналась чистка. Но в целом по гражданским старались не стрелять, массово по крайней мере. А я все ждал, когда же они сорвутся, потому что мы их крошили так, что был только вопрос времени. И на пятые сутки началась массовая стрельба по мирному населению... Но они уперлись в этот треугольник. Мощун они не прошли, и дальше было то, что было. Мы крыли, крыли непрерывно. А они пытались штурмовать, но у них не выходило. Три попытки генерального штурма было. Собственно, первые дни, 24–27-го. Провалился десант, не заладилось, потери понесли", – рассказал он.

Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет". Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона начали находить тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. 

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

В интервью, вышедшем 5 января 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что военно-политическое руководство РФ  планировало взять под контроль правительственный квартал Киева менее чем за сутки после начала вторжения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью, опубликованном 15 декабря, что ожидает в 2023 году повторного наступления российских сил. В частности, он прогнозировал, что наступление россиян может быть направлено в сторону Киева.

По мнению президента Владимира Зеленского, глава Кремля Владимир Путин "все еще хочет захватить Киев".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Киевская область, спецназ, Алексей Арестович, территориальная оборона, российская агрессия, война России против Украины
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