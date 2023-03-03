Арестович: Знаменитый расстрел российских десантников на въезде в Бучу – это дело рук спецназа ГУР и теробороны

"Надо отдать должное спецназу ГУР Министерства обороны. Потому что основную тяжесть боев и подрыва мостов через речки, первых атак по колоннам, первых сбитых самолетов вокруг Киева (я имею в виду, с земли, потому что ПВО и летчики работали) – это сделали спецназовцы офицерского отряда ГУР, 10-го отряда так называемого. Ну понятно, тероборона, другие спецподразделения, но они были костяком, кто был готов, мотивирован, и действовали крайне решительно, быстро и эффективно. Знаменитый расстрел российской колонны десантников на въезде в Бучу, Ирпень – это все спецназ ГУР с местной теробороной очень эффективно действовал", – сказал он.

Арестович подчеркнул, что территориальная оборона, организовавшиеся люди, население, которое помогало наводить артиллерию, ракетные войска и самолеты на противника, – это настоящие герои обороны Киева.

"Ощущение, что вся земля восстала против них (россиян. – "ГОРДОН"). И на пятый день они начали стрелять во все, что движется. Они пытались изображать пай-мальчиков, гражданских не трогать, кроме активистов из списков. Этих они убивали: АТОшники, родственники, активисты. Как только они заходили в села, сразу начиналась чистка. Но в целом по гражданским старались не стрелять, массово по крайней мере. А я все ждал, когда же они сорвутся, потому что мы их крошили так, что был только вопрос времени. И на пятые сутки началась массовая стрельба по мирному населению... Но они уперлись в этот треугольник. Мощун они не прошли, и дальше было то, что было. Мы крыли, крыли непрерывно. А они пытались штурмовать, но у них не выходило. Три попытки генерального штурма было. Собственно, первые дни, 24–27-го. Провалился десант, не заладилось, потери понесли", – рассказал он.

Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет". Читайте полный текст интервью

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