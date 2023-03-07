Три оккупанта получили подозрения. В полиции рассказали подробности расстрела автоколонны в Ирпене в марте 2022 года

Установлено, что 5 марта 2022 года российские войска предприняли попытку штурма Ирпеня по разным направлениям. Первый батальон 137-го полка 106-й дивизии прошел через лесную местность, вышел в микрорайон Стоянка-2 и двигался в направлении Романовского моста.

Военные вышли на улицу Независимости и начали расстреливать гражданские автомобили местных жителей, рассказал старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Нацполиции Иван Дулкай. Первым под огонь попал автомобиль Renault Trafic, в котором находились два местных жителя. В результате пассажир погиб на месте, а водитель получил ранения рук. Следующей мишенью военнослужащих армии РФ стал автомобиль Renault Master, на котором житель города пытался эвакуировать своих родителей. Российские войска из бронетранспортеров открыли по ним огонь. 65-летний отец погиб на месте, а мать получила ранения.

По словам следователя, в тот же день российские военные 173-го отдельного разведывательного батальона вместе с военными 137-го гвардейского парашютно-десантного полка захватили здание в Ирпене по улице Федора Кричевского и установили контроль над блокпостом на улице Олега Кошевого на выезде из Ирпеня. Это была на то время единственная дорога, по которой можно было эвакуироваться на транспорте из города, и там российские военные устроили засаду. Первыми попавшими в нее стали жители, пытавшиеся выехать из города на автомобилях Mercedes и Hyundai Sonata. По ним открыли огонь. Два человека, находившиеся в автомобиле Mercedes, погибли сразу. А человек, который был во втором автомобиле, от взрыва получил ранения, но выжил.

В то же время, по данным следствия, военные России захватили охранника одного из домов и пытались выбить из него информацию, которой он не владел. Его сначала избивали, а затем подвесили за ногу на веревке и удерживали в таком положении более 10 часов, поэтому мужчина получил серьезные травмы.

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Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua

На следующий день, 6 марта, около 7.00 по улице Олега Кошевого поехал первый гражданский автомобиль с местными жителями. Российские военные открыли по ним огонь из автоматического оружия. Водитель был ранен. Оккупанты вывели людей из автомобиля в захваченный дом для допроса, а затем отпустили. В этот момент оккупанты начали расстреливать колонну из 12 других автомобилей, которые пытались выехать из Ирпеня. На машинах были надписи "Дети" и "Эвакуация".

Первым в колонне двигался автомобиль Audi А5, в котором находился водитель и семья с полуторагодовалым ребенком. В автомобиль прилетела граната, и правая передняя часть авто взорвалась. Водитель погиб на месте, пассажир умер от ранений через некоторое время. Женщине с ребенком удалось выжить и не получить серьезных травм, рассказал следователь.

Следующие четыре машины пытались проехать, но не могли преодолеть препятствия и останавливались. Оккупанты видели, что это гражданские, но продолжали их расстреливать, сказал Дулай.

Вторым и третьим автомобилями в колонне двигались BMW и Honda, которыми управляли супруги. Разделившись, муж с женой пытались вывезти других людей.

В автомобиле BMW находились мужчина, двое детей и женщина 59 лет. Она получила смертельное ранение в сердце и погибла на месте. Водитель пытался ехать за женой, но у российского блокпоста его заставили выйти и лечь на землю. В это время он увидел, что машина его жены, врезавшаяся в блокпост, стояла и дымилась, его жена сидела, запрокинув голову, без движения. Подойти к ней мужу не дали. Как выяснилось, от множественных огнестрельных ранений 34-летняя женщина погибла, трое пассажиров получили серьезные ранения.

В четвертом автомобиле колонны Renault Sandero ехало пять человек – родственники тех, кто выезжал во второй и третьей машине. В этом автомобиле погибла 60-летняя женщина, двое мужчин получили ранения.

Пятым в колонне был Jeep Patriot, в котором ехала супружеская пара с двумя маленькими детьми. Ранения получили муж и жена, которая прикрыла собой годовалого ребенка, а также пятилетний сын.

Остальные машины смогли вовремя развернуться и спастись от обстрела. Оккупанты потребовали, чтобы оставшиеся в живых вышли из машин, и отвели их в захваченный дом, где держали несколько часов. Спустя время их отпустили, но не дали забрать тяжелораненых, которые лежали на земле и умирали, а также тела погибших.

В настоящее время следователи полиции установили трех военнослужащих из России, которые причастны к расстрелу эвакуационной колонны. Это командир разведывательной роты 173-го отдельного разведывательного батальона и два военных 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Им сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители идентифицировали еще 20 военнослужащих 137-го гвардейского парашютно-десантного полка и 173-го отдельного гвардейского разведывательного батальона 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. После сбора полной доказательной базы их причастности к совершению военных преступлений им также объявят подозрения. За убийства, изнасилования, пытки и мародерство им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщают в Нацполиции.