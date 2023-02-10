Бывший израильский спецназовец Десятник: По дороге в Ирпень в начале войны видел расстрелянные машины с детьми и женщинами. Я военный человек, но такой жестокости никогда не видел

В населенных пунктах Киевской области после освобождения от оккупантов нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками Фото: EPA

"Добираясь до друга в Ирпене [Киевской области], я видел расстрелянные машины с детьми и женщинами. Я сначала как бы не мог это переварить у себя в голове. Хоть я и военный человек, но таких жестокостей я никогда не видел за все свое военное время. Я просто был ошеломлен, был в шоке. И в тот момент я уже для себя решил... Я пообщался в поезде, пока ехал с людьми. Там общаешься со многими. И я для себя решил, что буду стоять плечом к плечу с украинцами, буду защищать страну и буду до победного конца оставаться в Украине и бороться за свободу этой страны и за независимость этой страны", – сказал Десятник.

Он подчеркнул, что жестокость российских захватчиков потрясла его во время войны больше всего.

"То, что меня потрясло, – это жестокость и зверства, с которыми российские оккупанты... Вообще то, что они делают с мирными гражданами, – эти зверства потрясли просто до глубины души", – отметил Десятник.

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