Бывший израильский спецназовец Десятник: По дороге в Ирпень в начале войны видел расстрелянные машины с детьми и женщинами. Я военный человек, но такой жестокости никогда не видел

"Добираясь до друга в Ирпене [Киевской области], я видел расстрелянные машины с детьми и женщинами. Я сначала как бы не мог это переварить у себя в голове. Хоть я и военный человек, но таких жестокостей я никогда не видел за все свое военное время. Я просто был ошеломлен, был в шоке. И в тот момент я уже для себя решил... Я пообщался в поезде, пока ехал с людьми. Там общаешься со многими. И я для себя решил, что буду стоять плечом к плечу с украинцами, буду защищать страну и буду до победного конца оставаться в Украине и бороться за свободу этой страны и за независимость этой страны", – сказал Десятник.
Он подчеркнул, что жестокость российских захватчиков потрясла его во время войны больше всего.
"То, что меня потрясло, – это жестокость и зверства, с которыми российские оккупанты... Вообще то, что они делают с мирными гражданами, – эти зверства потрясли просто до глубины души", – отметил Десятник.
Десятник родился в 1977 году в Узбекистане. С родителями репатриировался из Узбекистана в Израиль в 1996 году. 14 лет служил в разных военных подразделениях Израиля и спецподразделениях полиции, работал телохранителем. Женат на украинке, у них пятеро детей, семья живет в Израиле.
После начала полномасштабной войны России против Украины приехал в Украину. Вначале помогал украинцам эвакуироваться из опасных районов, затем присоединился к силам обороны Украины как военнослужащий одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Прослужил четыре месяца, потом начал тренировать украинских военнослужащих.
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни полномасштабного вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля 2022 года стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.