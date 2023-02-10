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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший израильский спецназовец Десятник: По дороге в Ирпень в начале войны видел расстрелянные машины с детьми и женщинами. Я военный человек, но такой жестокости никогда не видел

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В населенных пунктах Киевской области после освобождения от оккупантов нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками
В населенных пунктах Киевской области после освобождения от оккупантов нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками
Фото: EPA

Бывший командир израильского спецназа Денис Десятник, который сейчас защищает Украину, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что в начале войны видел мирных граждан, которых расстреляли российские оккупанты.

"Добираясь до друга в Ирпене [Киевской области], я видел расстрелянные машины с детьми и женщинами. Я сначала как бы не мог это переварить у себя в голове. Хоть я и военный человек, но таких жестокостей я никогда не видел за все свое военное время. Я просто был ошеломлен, был в шоке. И в тот момент я уже для себя решил... Я пообщался в поезде, пока ехал с людьми. Там общаешься со многими. И я для себя решил, что буду стоять плечом к плечу с украинцами, буду защищать страну и буду до победного конца оставаться в Украине и бороться за свободу этой страны и за независимость этой страны", – сказал Десятник.

Он подчеркнул, что жестокость российских захватчиков потрясла его во время войны больше всего.

"То, что меня потрясло, – это жестокость и зверства, с которыми российские оккупанты... Вообще то, что они делают с мирными гражданами, – эти зверства потрясли просто до глубины души", – отметил Десятник.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Десятник родился в 1977 году в Узбекистане. С родителями репатриировался из Узбекистана в Израиль в 1996 году. 14 лет служил в разных военных подразделениях Израиля и спецподразделениях полиции, работал телохранителем. Женат на украинке, у них пятеро детей, семья живет в Израиле.

После начала полномасштабной войны России против Украины приехал в Украину. Вначале помогал украинцам эвакуироваться из опасных районов, затем присоединился к силам обороны Украины как военнослужащий одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Прослужил четыре месяца, потом начал тренировать украинских военнослужащих.

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни полномасштабного вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля 2022 года стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, военные, Киевская область, Ирпень, украинцы, война России против Украины, население, российские оккупанты, Денис Десятник
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