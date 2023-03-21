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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Село, ставшее местом большого подвига". Зеленский почтил память защитников, погибших во время битвы за Мощун Киевской области

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Зеленский посетил Мощун
Зеленский посетил Мощун
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в почтении памяти украинских защитников, погибших во время освобождения от российских оккупантов села Мощун в Киевской области. Об этом сообщила его пресс-служба 21 марта.

Зеленский заявил, что битва за Мощун стала одним из переломных моментов в истории современной Украины.

"Я вместе со всеми вами сегодня здесь, где год назад проходили события такого масштаба и такого значения. Это битва за Мощун – небольшое село, ставшее местом большой отваги, большого подвига наших великих людей. Ваших великих родных и близких. Небольшое село возле Киева, ставшее его большим щитом", – заявил он.

По словам президента, более двух недель украинские военные сдерживали возле Мощуна "вражеское нашествие и уничтожали элитные подразделения десантных войск РФ, морской пехоты".

"Оккупанты трижды пытались осуществить здесь переправу основных сил и прорваться на Киев. Наши бойцы трижды не давали этого сделать. И, наконец, оттеснили врага и заставили его отступить. Удержав Мощун, мы защитили столицу. Не упали. Выстоял Киев, а с ним – и вся Украина", – рассказал глава государства.

Он напомнил, что год назад у Украины не было современных противоракетных систем, танков, "но было самое главное оружие – единство миллионов украинцев и их готовность защищать свой дом и свое государство". Зеленский также отметил, что после победной битвы за Мощун был освобожден ряд других населенных пунктов Украины: Макаров, Ирпень, Гостомель, Бородянка, Ворзель, Буча, Городня, Ягодное, Тростянец, Ахтырка, а 2 апреля от оккупантов полностью освободили Киевскую и Черниговскую, а 4 апреля – Житомирскую и Сумскую области.

"Все это заряжало на дальнейшую борьбу и возвращение нашего флага повсюду: в Купянск, Балаклею, Изюм, Херсон. И после севера – успешное освобождение родной земли на юге. Чтобы дальше – на востоке. Дальше – в Крыму. До полной деоккупации нашей суверенной территории. До нашей полной победы. [...] Все мы и дальше боремся бок о бок. Ради общих целей. И все мы обязательно освободим наше государство, освободим нашу Украину до последнего города, до последнего села, последнего дома, последнего метра нашей земли и изгнания из него последнего вражеского солдата, который станет первым днем мира и нашей победы. Спасибо всем, кто ее творит, спасибо каждому и каждой, кто ее приближает. Всем тем, кто сейчас здесь, и всем, кто сейчас на фронте, кто жив и кто навсегда в нашей памяти", – сказал президент.

Контекст:

После российского вторжения 24 февраля 2022 года населенные пункты Киевской области стали зоной интенсивных боев. Российские оккупанты совершили здесь массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.

2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков.

В населенных пунктах региона были найдены тела убитых мирных жителей. У некоторых погибших были связаны руки. Кадры с убитыми мирными жителями Киевской области шокировали мир.

По состоянию на 15 марта 2023 года в Киевской области с момента деоккупации нашли тела 1374 погибших мирных жителей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Киевская область, Владимир Зеленский, война России против Украины, Мощун
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