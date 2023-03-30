ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Милли: Под Бахмутом воюет 6 тыс. "настоящих" наемников ЧВК "Вагнер" и до 30 тыс. "новобранцев"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Милли оценил количество вагнеровцев, воюющих под Бахмутом, в диапазоне 26 36 тыс. человек
Милли оценил количество вагнеровцев, воюющих под Бахмутом, в диапазоне 26–36 тыс. человек
Фото: EPA

Под Бахмутом Донецкой области воюет около 6 тыс. профессиональных, "настоящих" наемников российской частной военной компании "Вагнер", заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает 29 марта CNN.

Американский генерал добавил, что в составе ЧВК "Вагнер" под Бахмутом воюют также, вероятно, от 20 до 30 тыс. недавно завербованных рекрутов-новобранцев, многие из которых являются бывшими заключенными.

Милли сообщил комитету Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам, что российские силы несут "огромные" потери в районе Бахмута; где украинцы "причиняют этим ребятам много смертей".

Он добавил, что сражение за Бахмут превратилось для россиян в "бойню".

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. 

СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. В феврале 2023 года Пригожин сообщил, что вербовка заключенных в колониях прекращена.

6 марта Пригожин через пресс-службу сообщил, что ВСУ создали силы, чтобы разблокировать Бахмут. Он отметил, что ЧВК не заблокирует Бахмут, если ей не дадут боеприпасов, подкрепления и не прикроют фланги. "Если нет, то всем придет п…здец", – спрогнозировал он. В тот же день в ISW написали, что в атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, заключенные, наемники, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Марк Милли, Бахмут, Евгений Пригожин, ЧВК, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"По-весеннему революционно". 55-летняя Робертс кардинально сменила прическу. Фото до и после
"По-весеннему революционно". 55-летняя Робертс кардинально сменила прическу. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
12-летний школьник из Киева создал домашний огород и продает урожай
12-летний школьник из Киева создал домашний огород и продает урожай
Как приготовить картофельное пюре без комочков. Правила
Как приготовить картофельное пюре без комочков. Правила
  Как быстро в апреле прорастить морковь. Проверенный способ подготовки семян к посадке в землю
  Как быстро в апреле прорастить морковь. Проверенный способ подготовки семян к посадке в землю
Галина ГРИШИНА
Салат "Цезарь". Эксперт рассказал, как изменить рецепт, чтобы похудеть и "улучшить фигуру"
Салат "Цезарь". Эксперт рассказал, как изменить рецепт, чтобы похудеть и "улучшить фигуру"
Галина ГРИШИНА
Горбунов, Витвицкая, Байкова и другие звезды демонстрируют новый модный тренд – антипутинские свитера от Vip Luxury Edition
Горбунов, Витвицкая, Байкова и другие звезды демонстрируют новый модный тренд – антипутинские свитера от Vip Luxury Edition
Галина ГРИШИНА
Свадебный маникюр, который невестам пришлось срочно переделывать. Фото
Свадебный маникюр, который невестам пришлось срочно переделывать. Фото
Галина ГРИШИНА
Репяхова раскритиковала внешность 57-летнего Павлика: Он уже лысый. Я бы ему укольчики сделала, чтобы выглядел лучше рядом с молодой женой
Репяхова раскритиковала внешность 57-летнего Павлика: Он уже лысый. Я бы ему укольчики сделала, чтобы выглядел лучше рядом с молодой женой
Галина ГРИШИНА
Три самые необычные прически Зеленской. Фото
Три самые необычные прически Зеленской. Фото
Галина ГРИШИНА
В "Дії" стартовало голосование за членов нацжюри "Евровидения 2023"
В "Дії" стартовало голосование за членов нацжюри "Евровидения 2023"
Галина ГРИШИНА
Демин подтвердил, что путинисты Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношения
Демин подтвердил, что путинисты Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношения
Галина ГРИШИНА
Первое весеннее опрыскивание плодовых деревьев мочевиной. Советы опытных садоводов
Первое весеннее опрыскивание плодовых деревьев мочевиной. Советы опытных садоводов
Галина ГРИШИНА
Можно есть на завтрак и перед свиданием. Оладьи из лука. Легкий рецепт
Можно есть на завтрак и перед свиданием. Оладьи из лука. Легкий рецепт
  Ларина: Театр Вахтангова рассказывает байки, мол, "мы играем антивоенный спектакль", но при этом "сосем у Бастрыкина". Как такое может быть?
  Ларина: Театр Вахтангова рассказывает байки, мол, "мы играем антивоенный спектакль", но при этом "сосем у Бастрыкина". Как такое может быть? G
Дмитрий ГОРДОН
Девушка Налчаджиоглу показала свою дочь
Девушка Налчаджиоглу показала свою дочь
Названы ошибки в макияже, которые заметно прибавляют возраст
Названы ошибки в макияже, которые заметно прибавляют возраст
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение (510054)
2
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (130685)
3
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж (96031)
4
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (54647)
5
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов (54321)
6
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление (43179)
7
Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки (26421)
8
Чем подкормить клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды. Названо самое эффективное средство (22420)
 
 
 
 