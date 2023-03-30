Милли: Под Бахмутом воюет 6 тыс. "настоящих" наемников ЧВК "Вагнер" и до 30 тыс. "новобранцев"

Американский генерал добавил, что в составе ЧВК "Вагнер" под Бахмутом воюют также, вероятно, от 20 до 30 тыс. недавно завербованных рекрутов-новобранцев, многие из которых являются бывшими заключенными.
Милли сообщил комитету Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам, что российские силы несут "огромные" потери в районе Бахмута; где украинцы "причиняют этим ребятам много смертей".
Он добавил, что сражение за Бахмут превратилось для россиян в "бойню".
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные.
СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. В феврале 2023 года Пригожин сообщил, что вербовка заключенных в колониях прекращена.
6 марта Пригожин через пресс-службу сообщил, что ВСУ создали силы, чтобы разблокировать Бахмут. Он отметил, что ЧВК не заблокирует Бахмут, если ей не дадут боеприпасов, подкрепления и не прикроют фланги. "Если нет, то всем придет п…здец", – спрогнозировал он. В тот же день в ISW написали, что в атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей.