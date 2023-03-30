Милли: Под Бахмутом воюет 6 тыс. "настоящих" наемников ЧВК "Вагнер" и до 30 тыс. "новобранцев"

Американский генерал добавил, что в составе ЧВК "Вагнер" под Бахмутом воюют также, вероятно, от 20 до 30 тыс. недавно завербованных рекрутов-новобранцев, многие из которых являются бывшими заключенными.

Милли сообщил комитету Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам, что российские силы несут "огромные" потери в районе Бахмута; где украинцы "причиняют этим ребятам много смертей".

Он добавил, что сражение за Бахмут превратилось для россиян в "бойню".