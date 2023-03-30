ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Битва за Бахмут превратилась для россиян в бойню – Милли

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Милли подчеркнул, что российские войска за последние три недели не достигли практически никакого прогресса в Бахмуте
Милли подчеркнул, что российские войска за последние три недели не достигли практически никакого прогресса в Бахмуте
Фото: EPA

Украинские защитники очень хорошо воюют под Бахмутом Донецкой области. Такую оценку действиям ВСУ дал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает 29 марта CNN.

По мнению американского генерала, украинские силы в районе Бахмута организовали очень эффективную оборону, которая "очень дорого обходится русским". 

Он подчеркнул, что за последние 20–21 день россияне не добились никакого прогресса в самом Бахмуте и вокруг него.

Милли добавил, что россияне несут "огромные потери" в районе Бахмута, и кампания по взятию города превратилась для оккупантов в "бойню" благодаря тому, что украинцы "очень и очень хорошо воевали".

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже девять месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.

Теги: Россия, США, Украина, Донецкая область, оккупация, Вооруженные силы Украины, оборона, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Марк Милли, Бахмут, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Как быстро в апреле прорастить морковь. Проверенный способ подготовки семян к посадке в землю
  Как быстро в апреле прорастить морковь. Проверенный способ подготовки семян к посадке в землю
Галина ГРИШИНА
Салат "Цезарь". Эксперт рассказал, как изменить рецепт, чтобы похудеть и "улучшить фигуру"
Салат "Цезарь". Эксперт рассказал, как изменить рецепт, чтобы похудеть и "улучшить фигуру"
Галина ГРИШИНА
Горбунов, Витвицкая, Байкова и другие звезды демонстрируют новый модный тренд – антипутинские свитера от Vip Luxury Edition
Горбунов, Витвицкая, Байкова и другие звезды демонстрируют новый модный тренд – антипутинские свитера от Vip Luxury Edition
Галина ГРИШИНА
Свадебный маникюр, который невестам пришлось срочно переделывать. Фото
Свадебный маникюр, который невестам пришлось срочно переделывать. Фото
Галина ГРИШИНА
Репяхова раскритиковала внешность 57-летнего Павлика: Он уже лысый. Я бы ему укольчики сделала, чтобы выглядел лучше рядом с молодой женой
Репяхова раскритиковала внешность 57-летнего Павлика: Он уже лысый. Я бы ему укольчики сделала, чтобы выглядел лучше рядом с молодой женой
Галина ГРИШИНА
Три самые необычные прически Зеленской. Фото
Три самые необычные прически Зеленской. Фото
Галина ГРИШИНА
В "Дії" стартовало голосование за членов нацжюри "Евровидения 2023"
В "Дії" стартовало голосование за членов нацжюри "Евровидения 2023"
Галина ГРИШИНА
Демин подтвердил, что путинисты Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношения
Демин подтвердил, что путинисты Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношения
Галина ГРИШИНА
Первое весеннее опрыскивание плодовых деревьев мочевиной. Советы опытных садоводов
Первое весеннее опрыскивание плодовых деревьев мочевиной. Советы опытных садоводов
Галина ГРИШИНА
Можно есть на завтрак и перед свиданием. Оладьи из лука. Легкий рецепт
Можно есть на завтрак и перед свиданием. Оладьи из лука. Легкий рецепт
  Ларина: Театр Вахтангова рассказывает байки, мол, "мы играем антивоенный спектакль", но при этом "сосем у Бастрыкина". Как такое может быть?
  Ларина: Театр Вахтангова рассказывает байки, мол, "мы играем антивоенный спектакль", но при этом "сосем у Бастрыкина". Как такое может быть? G
Дмитрий ГОРДОН
Девушка Налчаджиоглу показала свою дочь
Девушка Налчаджиоглу показала свою дочь
Сильно старит. Эксперт назвала ошибки в макияже, которые заметно прибавляют возраст
Сильно старит. Эксперт назвала ошибки в макияже, которые заметно прибавляют возраст
  Шоколадно-творожный пирог с лимонным вкусом. Удачный рецепт от украинского кондитера
  Шоколадно-творожный пирог с лимонным вкусом. Удачный рецепт от украинского кондитера
Галина ГРИШИНА
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление
Элементарное действие сохранит плоды свежими. Что сделать, чтобы бананы не чернели. Простой лайфхак
Элементарное действие сохранит плоды свежими. Что сделать, чтобы бананы не чернели. Простой лайфхак
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение (486739)
2
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (129848)
3
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж (95699)
4
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов (49112)
5
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (47995)
6
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление (43088)
7
Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки (26005)
8
Dantes впервые публично высказался о песне Дорофеевой, которую она записала со своим новым бойфрендом (21783)
 
 
 
 