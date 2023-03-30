Битва за Бахмут превратилась для россиян в бойню – Милли

Милли подчеркнул, что российские войска за последние три недели не достигли практически никакого прогресса в Бахмуте Фото: EPA

По мнению американского генерала, украинские силы в районе Бахмута организовали очень эффективную оборону, которая "очень дорого обходится русским".

Он подчеркнул, что за последние 20–21 день россияне не добились никакого прогресса в самом Бахмуте и вокруг него.

Милли добавил, что россияне несут "огромные потери" в районе Бахмута, и кампания по взятию города превратилась для оккупантов в "бойню" благодаря тому, что украинцы "очень и очень хорошо воевали".