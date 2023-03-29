ВСУ взяли под контроль важный путь снабжения под Бахмутом – британская разведка

По ее данным, в городе продолжаются бои, и одним из ключевых достижений сил обороны Украины в этом районе стало оттеснение наемников ЧВК "Вагнер" с дороги 0506.

"Эта второстепенная проселочная дорога стала важной линией снабжения для украинских защитников. Ранее "Вагнер" находился в пределах нескольких сотен метров от маршрута", – говорится в сообщении.

В минобороны Великобритании отмечают, что, несмотря на отчет оккупантов об установлении контроля над территорией Артемовского завода обработки металлов, бои за этот район продолжаются.

В условиях, когда ЧВК "Вагнер" объявилв о демобилизации 5 тыс. осужденных, которые воевали в Украине, нехватка личного состава не дает РФ продвигаться в Бахмуте, считают в британской разведке.