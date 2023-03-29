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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ взяли под контроль важный путь снабжения под Бахмутом – британская разведка

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Силы обороны продолжают защищать Бахмут
Силы обороны продолжают защищать Бахмут
Фото: ЕРА

Количество российских атак на Бахмут Донецкой области не растет. Об этом министерство обороны Великобритании сообщило со ссылкой на данные военной разведки 29 марта в Twitter.

По ее данным, в городе продолжаются бои, и одним из ключевых достижений сил обороны Украины в этом районе стало оттеснение наемников ЧВК "Вагнер" с дороги 0506.

"Эта второстепенная проселочная дорога стала важной линией снабжения для украинских защитников. Ранее "Вагнер" находился в пределах нескольких сотен метров от маршрута", – говорится в сообщении.

В минобороны Великобритании отмечают, что, несмотря на отчет оккупантов об установлении контроля над территорией Артемовского завода обработки металлов, бои за этот район продолжаются.

В условиях, когда ЧВК "Вагнер" объявилв о демобилизации 5 тыс. осужденных, которые воевали в Украине, нехватка личного состава не дает РФ продвигаться в Бахмуте, считают в британской разведке.

Контекст:

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил 28 марта, что оккупанты бросили на захват Бахмута Донецкой области все свои лучшие подразделения.

Пресс-центр Сухопутных войск ВСУ 27 марта показал в Telegram видео Бахмута, снятое с дрона. "Изуродованный город, разруха, тяжелые бои, земля усеяна телами врага", –  подписаны опубликованные кадры.

Теги: Великобритания, Донецкая область, наемники, ВСУ, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, военная разведка
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