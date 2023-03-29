ВСУ взяли под контроль важный путь снабжения под Бахмутом – британская разведка

По ее данным, в городе продолжаются бои, и одним из ключевых достижений сил обороны Украины в этом районе стало оттеснение наемников ЧВК "Вагнер" с дороги 0506.
"Эта второстепенная проселочная дорога стала важной линией снабжения для украинских защитников. Ранее "Вагнер" находился в пределах нескольких сотен метров от маршрута", – говорится в сообщении.
В минобороны Великобритании отмечают, что, несмотря на отчет оккупантов об установлении контроля над территорией Артемовского завода обработки металлов, бои за этот район продолжаются.
В условиях, когда ЧВК "Вагнер" объявилв о демобилизации 5 тыс. осужденных, которые воевали в Украине, нехватка личного состава не дает РФ продвигаться в Бахмуте, считают в британской разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 March 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 29, 2023
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Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил 28 марта, что оккупанты бросили на захват Бахмута Донецкой области все свои лучшие подразделения.
Пресс-центр Сухопутных войск ВСУ 27 марта показал в Telegram видео Бахмута, снятое с дрона. "Изуродованный город, разруха, тяжелые бои, земля усеяна телами врага", – подписаны опубликованные кадры.