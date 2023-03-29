Путину нужен Бахмут, чтобы продать эту "победу" Западу, потенциальным союзникам и своему народу – Зеленский

По его словам, российской власти нужно продемонстрировать хоть какую-то победу как внутри страны, так и тем государствам, от которых РФ добивается военной поддержки.

"Если Бахмут падет перед российскими войсками, президент Владимир Путин продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану", – считает Зеленский.

В интервью, которое он дал в поездке в Сумскую область 28 марта, глава государства подчеркнул, что исход битвы за Бахмут определит дальнейшее течение войны.

"Если он почувствует кровь, почувствует, что мы слабые, – он будет давить, давить и давить", – отметил в интервью президент.