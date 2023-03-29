Путину нужен Бахмут, чтобы продать эту "победу" Западу, потенциальным союзникам и своему народу – Зеленский

По его словам, российской власти нужно продемонстрировать хоть какую-то победу как внутри страны, так и тем государствам, от которых РФ добивается военной поддержки.
"Если Бахмут падет перед российскими войсками, президент Владимир Путин продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану", – считает Зеленский.
В интервью, которое он дал в поездке в Сумскую область 28 марта, глава государства подчеркнул, что исход битвы за Бахмут определит дальнейшее течение войны.
"Если он почувствует кровь, почувствует, что мы слабые, – он будет давить, давить и давить", – отметил в интервью президент.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже девять месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.
26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.