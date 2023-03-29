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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путину нужен Бахмут, чтобы продать эту "победу" Западу, потенциальным союзникам и своему народу – Зеленский

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Путин не должен почувствовать слабость Украины в Бахмуте, считает украинский президент
Путин не должен почувствовать слабость Украины в Бахмуте, считает украинский президент
Фото: president.gov.ua

Бахмут Донецкой области, который Россия пытается захватить уже несколько месяцев, имеет для Кремля символическое значение. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью АР, опубликованном 29 марта.

По его словам, российской власти нужно продемонстрировать хоть какую-то победу как внутри страны, так и тем государствам, от которых РФ добивается военной поддержки.

"Если Бахмут падет перед российскими войсками, президент Владимир Путин продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану", – считает Зеленский.

В интервью, которое он дал в поездке в Сумскую область 28 марта, глава государства подчеркнул, что исход битвы за Бахмут определит дальнейшее течение войны.

"Если он почувствует кровь, почувствует, что мы слабые, – он будет давить, давить и давить", – отметил в интервью президент.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже девять месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.

Теги: Россия, Владимир Путин, Донецкая область, Кремль, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут
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