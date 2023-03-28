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Зеленский – в Сумской области: привез в Ахтырку знак отличия города-героя и вручил награды защитникам города

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Зеленский вручил знак отличия мэру Ахтырки
Зеленский вручил знак отличия мэру Ахтырки
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 28 марта приехал с рабочим визитом в Сумскую область, сообщила его пресс-служба.

Во время поездки он принял участие в мероприятиях по случаю годовщины обороны Ахтырки от российских оккупантов. Видео опубликовано в YouTube.

"В Сумской области, в нашей Ахтырке, мы чествуем настоящую казацкую храбрость и несокрушимость наших людей – наших героев. Тех, кто сражался здесь за свой город, за свою землю и тем самым за все наше государство. Тех, кто уничтожал российские колонны здесь и тем самым ломал весь враждебный замысел против Украины. Тех, кто помогал друг другу здесь, в Ахтырке, в соседних городах и селах весной прошлого года и тем самым отвоевал у неприятеля время для многих украинских весен. Свободных весен!" – заявил он, выступая в Ахтырке.

Зеленский отметил, что город прошел через тяжелые потери и жестокие удары оккупантов.

"Когда враг бил из авиации просто по жилым кварталам, когда российские террористы из реактивной артиллерии уничтожали детский сад и другую гражданскую инфраструктуру, когда оккупант забирал жизни наших людей, здесь сердце Украины чувствовало боль", – добавил он и призвал присутствующих почтить молчанием погибших. 

В ходе минут молчания упомянули имена погибших при обороне Ахтырки военнослужащих и гражданских, отметили в Офисе президента. Имена погибших перечисляли около шести минут. 

"Наша задача – чтобы никогда не забывали имена и фамилии этих смелых мужчин и женщин, гражданских, военных, солдат, офицеров, – подчеркнул Зеленский. – В боях за Ахтырку украинцы боролись за защиту и для других городов и сел: и для Харькова, и для Киева, и для Киевской области. И для меня большая честь – вручить сегодня Ахтырке почетное отличие города-героя, города-защитника, города-победителя". 

Он передал почетный знак отличия "город-герой" мэру Ахтырки Павлу Кузьменко, главе районной военно-гражданской администрации Леониду Клызубу и коменданту города Андрею Думчикову.

Скриншот: Офіс Президента України / YouTube
Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

Также Зеленский в Ахтырке вручил государственные награды военным и гражданским, защищавшим город.

"Ордена "За мужество" ІІІ степени и медали "За военную службу Украине" от главы государства получили военнослужащие ВСУ. Ордена и медали также были вручены сотрудникам Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, президент вручил награды четырем гражданским лицам: орден княгини Ольги ІІІ степени и ордена "За мужество" ІІІ степени, которого один человек был удостоен посмертно", – говорится в релизе. 

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.

Ахтырка подвергалась вражеским обстрелам, были разрушены объекты инфраструктуры, в том числе ТЭЦ. Взять город оккупанты не сумели.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Сумская область, Владимир Зеленский, награды, визит, Ахтырка, награда
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