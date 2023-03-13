После полномасштабного вторжения РФ в Ахтырке остались работать только депутаты от ОПЗЖ – мэр города

Речь об этом зашла после вопроса журналиста, было ли на тот момент депутатское большинство и как принимались решения.

"На то время было урегулировано, что финансовые вопросы можно принимать решением исполнительного комитета, большинство из состава исполкома было на то время. А вот с депутатским корпусом было интересно. Остались и работали в городе на то время только депутаты от [запрещенной теперь в Украине] партии ОПЗЖ, которым сейчас выкалывают глаза", – ответил Кузьменко.

Мэр уточнил, что из семи депутатов от ОПЗЖ, которые попали в местный совет, пятеро остались с ним "на момент полномасштабного вторжения".

"Депутаты на местных уровнях в политику сильно не играли, просто не было другого выхода, как вход [в депутатский корпус] через ту или иную политическую силу", – объяснил Кузьменко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)