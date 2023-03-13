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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После полномасштабного вторжения РФ в Ахтырке остались работать только депутаты от ОПЗЖ – мэр города

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Ахтырку оккупантам захватить не удалось
Ахтырку оккупантам захватить не удалось
Фото: Охтирська міська територіальна громада / Facebook

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в городском совете Ахтырки Сумской области было "интересно", заявил мэр Ахтырки Павел Кузьменко в интервью, которое было опубликовано 13 марта изданием LB.ua.

Речь об этом зашла после вопроса журналиста, было ли на тот момент депутатское большинство и как принимались решения.

"На то время было урегулировано, что финансовые вопросы можно принимать решением исполнительного комитета, большинство из состава исполкома было на то время. А вот с депутатским корпусом было интересно. Остались и работали в городе на то время только депутаты от [запрещенной теперь в Украине] партии ОПЗЖ, которым сейчас выкалывают глаза", – ответил Кузьменко.

Мэр уточнил, что из семи депутатов от ОПЗЖ, которые попали в местный совет, пятеро остались с ним "на момент полномасштабного вторжения".

"Депутаты на местных уровнях в политику сильно не играли, просто не было другого выхода, как вход [в депутатский корпус] через ту или иную политическую силу", – объяснил Кузьменко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.

Ахтырка подвергалась вражеским обстрелам, были разрушены объекты инфраструктуры, в том числе ТЭЦ. Взять город оккупанты не сумели.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Сумская область, депутаты, вторжение, война России против Украины, Ахтырка, ОПЗЖ, мэр
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