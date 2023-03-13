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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Ахтырки о начале полномасштабного вторжения: Во всех приграничных областях СБУ уехала, полиции тоже не было

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Кузьменко отметил, что первые документы были подписаны только в апреле
Кузьменко отметил, что первые документы были подписаны только в апреле
Фото: Охтирська міська територіальна громада / Facebook

Сразу после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года местной украинской власти было сложно координировать свои действия. Об этом мэр Ахтырки Сумской области Павел Кузьменко сообщил в интервью, которое было опубликовано LB.ua 13 марта.

"Главный вызов в первые дни войны – никакой координации действий никем и нигде. [...] Все может быть расписано пошагово на бумаге, но никто не учитывает, что, когда активная фаза боевых действий, все силы местного самоуправления, а это в первую очередь люди, будут спасать свои семьи", – сказал он.

По словам мэра, в первые дни полномасштабной войны "все решения были приняты самостоятельно".

"Как выяснилось потом, было сделано много ошибок: не проведены сессии, не приняты решения, не подтверждены документы. Тогда большинство решений принималось на личных отношениях. Мы не знали, будет ли у нас завтра, и должны были сделать определенные действия уже [тогда]", – объяснил Кузьменко.

Он также ответил на вопрос журналиста, какой была коммуникация с центральной властью или силовыми структурами.

"Во всех приграничных областях СБУ уехала, полиции тоже не было. Все они объясняли это тем, что был приказ, который они должны были выполнять, поэтому и поручений для нас никаких не было. В первый день войны, около обеда, у нас появились первые раненые орки, которых привезли в больницу. Я звонил начальнику СБУ, чтобы спросить, что делать с этими, так сказать, пленными, и в ответ услышал: "Ты врач, ты и разбирайся". Сейчас все эти люди получили повышение в званиях", – подчеркнул Кузьменко.

Он отметил, что только в середине апреля горсовет Ахтырки заставили подписать документы.

"И там очень интересные документы – о том, кого мы в первую очередь должны эвакуировать и о ком должны заботиться. И это не дети или пенсионеры, а перечень чьих-то родных и близких", – заявил мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Сумской области.

Ахтырка подверглась вражеским обстрелам, были разрушены объекты инфраструктуры, в том числе ТЭЦ. Взять город оккупанты не сумели.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, война, полиция, Сумская область, самоуправление, горсовет, вторжение, война России против Украины, документы, Ахтырка, мэр
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