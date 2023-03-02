В Сумской области суд приговорил российского оккупанта к 10 годам тюрьмы

ВСУ освободили Сумскую область в начале апреля 2022 года Фото: ЕРА

По данным следствия, во время оккупации Тростянца Ахтырского района Сумской области весной 2022 года он проводил "обыски" местных жителей на блокпосту и грабил их.

Прокуроры установили, что осужденный отбирал у людей смартфоны и наличные деньги. При этом командира отделения оккупантов интересовали только дорогостоящие гаджеты, говорится в сообщении.

Россиянин признан виновным по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.