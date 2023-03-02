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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской области суд приговорил российского оккупанта к 10 годам тюрьмы

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ВСУ освободили Сумскую область в начале апреля 2022 года
ВСУ освободили Сумскую область в начале апреля 2022 года
Фото: ЕРА

Командира отделения воинской части 19612 танковой дивизии города Наро-Фоминск Московской области (Россия) украинский суд признал виновным в нарушении законов войны и приговорил к длительному заключению. Об этом Офис генерального прокурора Украины 2 марта сообщил в Telegram.

По данным следствия, во время оккупации Тростянца Ахтырского района Сумской области весной 2022 года он проводил "обыски" местных жителей на блокпосту и грабил их.

Прокуроры установили, что осужденный отбирал у людей смартфоны и наличные деньги. При этом командира отделения оккупантов интересовали только дорогостоящие гаджеты, говорится в сообщении.

Россиянин признан виновным по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Теги: Сумская область, приговор, война России против Украины, Ахтырка, Офис генпрокурора, российские оккупанты, Тростянец
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