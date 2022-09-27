Российскому оккупанту сообщили о подозрении в нарушении обычаев войны. По данным ГБР, он изнасиловал жительницу Киевской области

Об этом пресс-служба ГБР проинформировала 27 сентября.
Имени оккупанта не называют. По данным следствия, он в марте во время оккупации Киевской области изнасиловал местную 50-летнюю женщину.
"По оперативной информации, местонахождение насильника последний раз фиксировали в Харьковской области, когда он убегал от ВСУ. Российские военные смелы только с беззащитными женщинами. Все преступники рано или поздно будут наказаны в соответствии с украинским и международным законодательством, если раньше наши воины не накажут их в бою", – заявили в ГБР.
Санкция статьи, которую инкриминируют россиянину, предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение. Киевскую область освободили от российских оккупантов в начале апреля. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области было найдено 1360 тел погибших.
О половых преступлениях российской армии против мирного населения неоднократно заявляли в Офисе президента Украины и офисе украинского омбудсмена.
22 марта тогдашний генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о первом подозрении оккупанту в изнасиловании в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд. По состоянию на 4 июля в Украине было открыто более 20 уголовных производств по фактам сексуальных преступлений, совершенных российскими военными.