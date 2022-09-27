Российскому оккупанту сообщили о подозрении в нарушении обычаев войны. По данным ГБР, он изнасиловал жительницу Киевской области

Об этом пресс-служба ГБР проинформировала 27 сентября.

Имени оккупанта не называют. По данным следствия, он в марте во время оккупации Киевской области изнасиловал местную 50-летнюю женщину.

"По оперативной информации, местонахождение насильника последний раз фиксировали в Харьковской области, когда он убегал от ВСУ. Российские военные смелы только с беззащитными женщинами. Все преступники рано или поздно будут наказаны в соответствии с украинским и международным законодательством, если раньше наши воины не накажут их в бою", – заявили в ГБР.

Санкция статьи, которую инкриминируют россиянину, предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.