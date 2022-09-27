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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российскому оккупанту сообщили о подозрении в нарушении обычаев войны. По данным ГБР, он изнасиловал жительницу Киевской области

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Согласно сообщению ГБР, подозреваемый после боевых действий в Киевской области воевал в Харьковской области
Согласно сообщению ГБР, подозреваемый после боевых действий в Киевской области воевал в Харьковской области
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины) военнослужащему 37-й мотострелковой бригады из Бурятии (Россия).

Об этом пресс-служба ГБР проинформировала 27 сентября. 

Имени оккупанта не называют. По данным следствия, он в марте во время оккупации Киевской области изнасиловал местную 50-летнюю женщину. 

"По оперативной информации, местонахождение насильника последний раз фиксировали в Харьковской области, когда он убегал от ВСУ. Российские военные смелы только с беззащитными женщинами. Все преступники рано или поздно будут наказаны в соответствии с украинским и международным законодательством, если раньше наши воины не накажут их в бою", – заявили в ГБР. 

Санкция статьи, которую инкриминируют россиянину, предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет. 

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение. Киевскую область освободили от российских оккупантов в начале апреля. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области было найдено 1360 тел погибших.

О половых преступлениях российской армии против мирного населения неоднократно заявляли в Офисе президента Украины и офисе украинского омбудсмена. 

22 марта тогдашний генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о первом подозрении оккупанту в изнасиловании в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд. По состоянию на 4 июля в Украине было открыто более 20 уголовных производств по фактам сексуальных преступлений, совершенных российскими военными.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: изнасилование, Бурятия, война России против Украины, подозрение, ГБР, российские оккупанты
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