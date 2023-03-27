"Земля усеяна телами врага". ВСУ показали, как сейчас выглядит Бахмут

"Изуродованный город, разруха, тяжелые бои, земля усеяна телами врага, часы за дни. Это сегодняшнее города Бахмут", – говорится в подписи к опубликованному видео, которое было записано с дрона.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже девять месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.