ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Земля усеяна телами врага". ВСУ показали, как сейчас выглядит Бахмут

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года
Фото: Сухопутні війська | UA Land Forces / Telegram

Бахмут Донецкой области, где продолжаются интенсивные бои, практически разрушен. Об этом 27 марта в Telegram сообщил пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.

"Изуродованный город, разруха, тяжелые бои, земля усеяна телами врага, часы за дни. Это сегодняшнее города Бахмут", – говорится в подписи к опубликованному видео, которое было записано с дрона.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже девять месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, ВСУ, война России против Украины, Бахмут
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как ухаживать за волосами перед сном. Три правила, благодаря которым локоны будут выглядеть здоровыми и красивыми
Как ухаживать за волосами перед сном. Три правила, благодаря которым локоны будут выглядеть здоровыми и красивыми
Галина ГРИШИНА
"У него не было выбора". Loboda заявила, что Киркорову в РФ угрожали. Певица рассказала, чем именно
"У него не было выбора". Loboda заявила, что Киркорову в РФ угрожали. Певица рассказала, чем именно
Руководство СТБ отреагировало на скандал, связанный с участием актера из РФ в их сериале
Руководство СТБ отреагировало на скандал, связанный с участием актера из РФ в их сериале
Галина ГРИШИНА
Это уже не модно. От каких принтов на футболках стоит отказаться
Это уже не модно. От каких принтов на футболках стоит отказаться
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война
Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война
Галина ГРИШИНА
От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой
От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой
Галина ГРИШИНА
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж
Галина ГРИШИНА
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление
Loboda рассказала, что чувствует, когда ее сравнивают с Повалий и Ани Лорак
Loboda рассказала, что чувствует, когда ее сравнивают с Повалий и Ани Лорак
СТБ анонсировал сериал с участием российского актера. Украинские артисты призвали зрителей бойкотировать премьеру
СТБ анонсировал сериал с участием российского актера. Украинские артисты призвали зрителей бойкотировать премьеру
Галина ГРИШИНА
Почему гниет рассада. Опытные огородники рассказали, как этого избежать
Почему гниет рассада. Опытные огородники рассказали, как этого избежать
"Ленивые хачапури" за 20 минут. Простой рецепт вкусного блюда
"Ленивые хачапури" за 20 минут. Простой рецепт вкусного блюда
Dantes впервые публично высказался о песне Дорофеевой, которую она записала со своим новым бойфрендом
Dantes впервые публично высказался о песне Дорофеевой, которую она записала со своим новым бойфрендом
Галина ГРИШИНА
  35-летняя Никитюк и 23-летний участник "Голосу країни 9" выпустили лирическую песню о расставании
  35-летняя Никитюк и 23-летний участник "Голосу країни 9" выпустили лирическую песню о расставании
  Под удивленные взгляды пассажиров. Monatik спел новую песню в городской электричке. Видео
  Под удивленные взгляды пассажиров. Monatik спел новую песню в городской электричке. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука (123721)
2
Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать (64437)
3
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото (48453)
4
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности (47370)
5
"Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють" (47002)
6
MamaRika: Винник – просто зашквар года (36941)
7
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал (25763)
8
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой (25705)
 
 
 
 