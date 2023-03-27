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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут – Сырский

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Сырский: Мы просчитываем все возможные варианты развития событий и будем действовать адекватно сложившейся обстановке
Сырский: Мы просчитываем все возможные варианты развития событий и будем действовать адекватно сложившейся обстановке
Фото: СИРСЬКИЙ / Telegram

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил передовые позиции украинских защитников на бахмутском направлении, сообщил Military Media Center 27 марта.

Как сказано в релизе, Сырский оценил обстановку на направлении и принял ряд мер по решению "проблемных вопросов, препятствующих эффективно выполнять боевые задачи". 

Также Сырский принял оперативные решения, которые направлены на усиление возможностей сил обороны по сдерживанию оккупантов и поражению врага. 

"Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. Ситуация стабильно сложная. Враг несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия. Наши защитники в тяжелейших условиях героически сдерживают враждебное нашествие и не оставляют врагу шансов реализовать свои замыслы", – заявил командующий. 

Он подчеркнул, что оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью. 

"[Она] основана на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений. Мужество и героизм наших воинов в сочетании с умелым использованием оружия, применением маневра силами и средствами позволили вести оборону города сверх всех предельных сроков и прогнозов. Мы просчитываем все возможные варианты развития событий и будем действовать адекватно сложившейся обстановке", – добавил Сырский. 

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже восемь месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оборона, война России против Украины, Бахмут, Александр Сырский
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