Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут – Сырский

Сырский: Мы просчитываем все возможные варианты развития событий и будем действовать адекватно сложившейся обстановке Фото: СИРСЬКИЙ / Telegram

Как сказано в релизе, Сырский оценил обстановку на направлении и принял ряд мер по решению "проблемных вопросов, препятствующих эффективно выполнять боевые задачи".

Также Сырский принял оперативные решения, которые направлены на усиление возможностей сил обороны по сдерживанию оккупантов и поражению врага.

"Продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. Ситуация стабильно сложная. Враг несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия. Наши защитники в тяжелейших условиях героически сдерживают враждебное нашествие и не оставляют врагу шансов реализовать свои замыслы", – заявил командующий.

Он подчеркнул, что оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью.

"[Она] основана на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений. Мужество и героизм наших воинов в сочетании с умелым использованием оружия, применением маневра силами и средствами позволили вести оборону города сверх всех предельных сроков и прогнозов. Мы просчитываем все возможные варианты развития событий и будем действовать адекватно сложившейся обстановке", – добавил Сырский.