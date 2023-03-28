ЧВК "Вагнер" усиливают российскими десантниками. Череватый рассказал о ситуации под Бахмутом

За сутки оккупанты совершили 194 обстрела из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всему направлению, непосредственно в районе самого Бахмута было 70 ударов. Произошло 19 боестолкновений, 14 из которых в районе самого Бахмута.
По данным Череватого, на этом участке враг потерял 86 оккупантов убитыми и 117 ранеными. Была подбита самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Стриж", сказал он.
Череватый отметил, что в последние три дня можно говорить об уменьшении количества атак в Бахмуте, но необходима дальнейшая верификация и анализ. Это может свидетельствовать о перегруппировке подразделений оккупантов, сказал он. По его словам, это станет ясно в ближайшую неделю.
"Основной ударной силой остается преступная организация "Вагнер". Однако из-за ежедневных огромных потерь и невозможности быстро пополнять свои ряды, в том числе заключенными, мы видим, что они усиливаются регулярными войсками. В первую очередь десантно-штурмовыми войсками. Мы видим это по уничтоженной технике, перехватам и другим разведданным", – отметил Череватый.
Он добавил, что "Вагнер" очень зависим от поддержки регулярной армии РФ. В последнее время из-за конфликта "Вагнера" с армией у них не очень хорошо обстоят дела с поставками боеприпасов, сказал Череватый.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже восемь месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, участники были по-прежнему единодушны: необходимо усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.
26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.