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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЧВК "Вагнер" усиливают российскими десантниками. Череватый рассказал о ситуации под Бахмутом

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В ВСУ рассказали об атаках россиян под Бахмутом
В ВСУ рассказали об атаках россиян под Бахмутом
Фото: EPA

Бахмут Донецкой области остается главным направлением ударов оккупантов, количество обстрелов не уменьшается. Об этом сообщил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 28 марта в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

За сутки оккупанты совершили 194 обстрела из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всему направлению, непосредственно в районе самого Бахмута было 70 ударов. Произошло 19 боестолкновений, 14 из которых в районе самого Бахмута.

По данным Череватого, на этом участке враг потерял 86 оккупантов убитыми и 117 ранеными. Была подбита самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Стриж", сказал он.

Череватый отметил, что в последние три дня можно говорить об уменьшении количества атак в Бахмуте, но необходима дальнейшая верификация и анализ. Это может свидетельствовать о перегруппировке подразделений оккупантов, сказал он. По его словам, это станет ясно в ближайшую неделю.

"Основной ударной силой остается преступная организация "Вагнер". Однако из-за ежедневных огромных потерь и невозможности быстро пополнять свои ряды, в том числе заключенными, мы видим, что они усиливаются регулярными войсками. В первую очередь десантно-штурмовыми войсками. Мы видим это по уничтоженной технике, перехватам и другим разведданным", – отметил Череватый.

Он добавил, что "Вагнер" очень зависим от поддержки регулярной армии РФ. В последнее время из-за конфликта "Вагнера" с армией у них не очень хорошо обстоят дела с поставками боеприпасов, сказал Череватый.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже восемь месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, участники были по-прежнему единодушны: необходимо усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Бахмут, Сергей Череватый
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