ЧВК "Вагнер" усиливают российскими десантниками. Череватый рассказал о ситуации под Бахмутом

За сутки оккупанты совершили 194 обстрела из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всему направлению, непосредственно в районе самого Бахмута было 70 ударов. Произошло 19 боестолкновений, 14 из которых в районе самого Бахмута.

По данным Череватого, на этом участке враг потерял 86 оккупантов убитыми и 117 ранеными. Была подбита самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Стриж", сказал он.

Череватый отметил, что в последние три дня можно говорить об уменьшении количества атак в Бахмуте, но необходима дальнейшая верификация и анализ. Это может свидетельствовать о перегруппировке подразделений оккупантов, сказал он. По его словам, это станет ясно в ближайшую неделю.

"Основной ударной силой остается преступная организация "Вагнер". Однако из-за ежедневных огромных потерь и невозможности быстро пополнять свои ряды, в том числе заключенными, мы видим, что они усиливаются регулярными войсками. В первую очередь десантно-штурмовыми войсками. Мы видим это по уничтоженной технике, перехватам и другим разведданным", – отметил Череватый.

Он добавил, что "Вагнер" очень зависим от поддержки регулярной армии РФ. В последнее время из-за конфликта "Вагнера" с армией у них не очень хорошо обстоят дела с поставками боеприпасов, сказал Череватый.