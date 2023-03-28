Россияне бросили на захват Бахмута все свои лучшие подразделения – Сырский

"Россияне пытаются сконцентрировать главные свои усилия на бахмутском направлении. Они не оставляют попыток оцепить и захватить город… Во время моего пребывания в войсках совместно с командирами мы согласовываем планы, которые будут иметь реальный результат не на карте, а на поле боя. Когда враг преобладает количественно, быть бок о бок со своими воинами – для меня дело чести", – подчеркнул Сырский.
Он отметил, что удерживать контроль над Бахмутом удается благодаря героизму и профессиональности украинских военных.
"Знание врага и самого себя открывает путь к победе. Поэтому мы тщательно изучаем его уязвимости, чтобы эффективно применять наши силы. Успешная стратегия всегда состоит в умении обращать себе в пользу любую ситуацию. На сегодняшний день наша главная задача – истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери. Это позволит создать необходимые условия, которые будут способствовать освобождению украинской земли и ускорят нашу победу", – резюмировал Сырский.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже девять месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.
Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.
26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.