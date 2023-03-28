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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне бросили на захват Бахмута все свои лучшие подразделения – Сырский

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Сырский: Знание врага и самого себя открывает путь к победе
Сырский: Знание врага и самого себя открывает путь к победе
Фото: СИРСЬКИЙ / Telegram

Российские оккупанты бросили на захват Бахмута Донецкой области все свои лучшие подразделения. Об этом во время встречи с украинскими бойцами на бахмутском направлении заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский. Видео с передовой он 28 марта опубликовал в Telegram.

"Россияне пытаются сконцентрировать главные свои усилия на бахмутском направлении. Они не оставляют попыток оцепить и захватить город… Во время моего пребывания в войсках совместно с командирами мы согласовываем планы, которые будут иметь реальный результат не на карте, а на поле боя. Когда враг преобладает количественно, быть бок о бок со своими воинами – для меня дело чести", – подчеркнул Сырский.

Он отметил, что удерживать контроль над Бахмутом удается благодаря героизму и профессиональности украинских военных.

"Знание врага и самого себя открывает путь к победе. Поэтому мы тщательно изучаем его уязвимости, чтобы эффективно применять наши силы. Успешная стратегия всегда состоит в умении обращать себе в пользу любую ситуацию. На сегодняшний день наша главная задача – истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери. Это позволит создать необходимые условия, которые будут способствовать освобождению украинской земли и ускорят нашу победу", – резюмировал Сырский.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже девять месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, оборона, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, Александр Сырский, российские оккупанты
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