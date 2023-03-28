Россияне бросили на захват Бахмута все свои лучшие подразделения – Сырский

Сырский: Знание врага и самого себя открывает путь к победе Фото: СИРСЬКИЙ / Telegram

"Россияне пытаются сконцентрировать главные свои усилия на бахмутском направлении. Они не оставляют попыток оцепить и захватить город… Во время моего пребывания в войсках совместно с командирами мы согласовываем планы, которые будут иметь реальный результат не на карте, а на поле боя. Когда враг преобладает количественно, быть бок о бок со своими воинами – для меня дело чести", – подчеркнул Сырский.

Он отметил, что удерживать контроль над Бахмутом удается благодаря героизму и профессиональности украинских военных.

"Знание врага и самого себя открывает путь к победе. Поэтому мы тщательно изучаем его уязвимости, чтобы эффективно применять наши силы. Успешная стратегия всегда состоит в умении обращать себе в пользу любую ситуацию. На сегодняшний день наша главная задача – истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери. Это позволит создать необходимые условия, которые будут способствовать освобождению украинской земли и ускорят нашу победу", – резюмировал Сырский.