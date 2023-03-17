Силы "Вагенра" в Бахмуте истощены, ВСУ обороняют западную часть города – британская разведка

Оккупанты показывают в Бахмуте одни из самых низких уровней наступления с января 2023 года, считают в минобороны Великобритании Фото: ЕРА

По ее данным, последние дни силы ЧВК "Вагнер" закрепились к западу от нее, но ВСУ продолжают оборонять город.

В британской разведке считают, что оккупанты показывают в Бахмуте одни из самых низких уровней наступления с января 2023 года.

"Скорее всего, это связано с тем, что российские войска временно истощили боевую мощь развернутых там соединений до такой степени, что даже локальные штурмы в настоящее время не могут быть устойчивыми", – говорится в сообщении.

Командование армии РФ, вероятно, пытается восстановить наступательный потенциал, пополняя личный состав и боеприпасы. Пока захватчики вынуждены выбирать между рискованными атаками или обороной всей линии фронта в Бахмуте, отмечают в минобороны Великобритании.