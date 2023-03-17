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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы "Вагенра" в Бахмуте истощены, ВСУ обороняют западную часть города – британская разведка

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Оккупанты показывают в Бахмуте одни из самых низких уровней наступления с января 2023 года, считают в минобороны Великобритании
Оккупанты показывают в Бахмуте одни из самых низких уровней наступления с января 2023 года, считают в минобороны Великобритании
Фото: ЕРА

Река Бахмутка в Бахмуте Донецкой области стала линией фронта между Вооруженными силами Украины и российскими оккупнатами. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании 17 марта в Twitter со ссылкой на данные британской разведки.

По ее данным, последние дни силы  ЧВК "Вагнер" закрепились к западу от нее, но ВСУ продолжают оборонять город.

В британской разведке считают, что оккупанты показывают в Бахмуте одни из самых низких уровней наступления с января 2023 года.

"Скорее всего, это связано с тем, что российские войска временно истощили боевую мощь развернутых там соединений до такой степени, что даже локальные штурмы в настоящее время не могут быть устойчивыми", – говорится в сообщении.

Командование армии РФ, вероятно, пытается восстановить наступательный потенциал, пополняя личный состав и боеприпасы. Пока захватчики вынуждены выбирать между рискованными атаками или обороной всей линии фронта в Бахмуте, отмечают в минобороны Великобритании.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже восемь месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины заявили об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут.

Теги: Великобритания, Донецкая область, армия РФ, Бахмутка, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, военная разведка
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