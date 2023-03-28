На штурм Авдеевки Россия собрала самых опытных "вагнеровцев" – Институт исследования войны

С их помощью Кремль рассчитывает закрепить тактические успехи в этом районе, считают эксперты института. Начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский 25 марта заявлял, что украинская разведка информировала о переброске "вагнеровцев" на авдеевское направление.
В запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" пользователи разместили некролог, в котором сообщается о смерти боевика Евгения Малготина 26 марта в Авдеевке. Судя по тексту некролога, он был наемником в Сербии и имел военный опыт.
"Похоже, Малготин был опытным бойцом и, вероятно, представляет бойца высшего уровня, входящего в состав сил специальных операций группы "Вагнер". Несмотря на то, что "Вагнер" привлек к операциям вблизи Бахмута большую часть осужденных, вероятно, в разных местах Украина есть контингент высококвалифицированных наемников", – говорится в отчете.
По мнению военных аналитиков, командование армии РФ, вероятно, решило привлечь сили ЧВК "Вагнер" в район Авдеевки, чтобы поддержать истощенные и менее качественные силы сепаратистов незаконной "ДНР".
"Если такие боевики из "Вагнер" воевали вблизи Авдеевки, их участие может помочь объяснить ограниченные тактические успехи в этом районе за последнюю неделю", – отмечают в ISW.
По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вокруг Авдеевки.
Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.
Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта.
Начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш 22 марта подчеркнул, что "россияне несут "безумные потери" на севере от города.