На штурм Авдеевки Россия собрала самых опытных "вагнеровцев" – Институт исследования войны

ЧВК "Вагнер" должно поддержать в Авдеевке истощенные силы сепаратистов "ДНР", считают в ISW Фото: Пресс-служба Пригожина / Telegram

С их помощью Кремль рассчитывает закрепить тактические успехи в этом районе, считают эксперты института. Начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский 25 марта заявлял, что украинская разведка информировала о переброске "вагнеровцев" на авдеевское направление.

В запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" пользователи разместили некролог, в котором сообщается о смерти боевика Евгения Малготина 26 марта в Авдеевке. Судя по тексту некролога, он был наемником в Сербии и имел военный опыт.

"Похоже, Малготин был опытным бойцом и, вероятно, представляет бойца высшего уровня, входящего в состав сил специальных операций группы "Вагнер". Несмотря на то, что "Вагнер" привлек к операциям вблизи Бахмута большую часть осужденных, вероятно, в разных местах Украина есть контингент высококвалифицированных наемников", – говорится в отчете.

По мнению военных аналитиков, командование армии РФ, вероятно, решило привлечь сили ЧВК "Вагнер" в район Авдеевки, чтобы поддержать истощенные и менее качественные силы сепаратистов незаконной "ДНР".

"Если такие боевики из "Вагнер" воевали вблизи Авдеевки, их участие может помочь объяснить ограниченные тактические успехи в этом районе за последнюю неделю", – отмечают в ISW.