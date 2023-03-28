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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На штурм Авдеевки Россия собрала самых опытных "вагнеровцев" – Институт исследования войны

ЧВК "Вагнер" должно поддержать в Авдеевке истощенные силы сепаратистов "ДНР", считают в ISW
ЧВК  "Вагнер" должно поддержать в Авдеевке истощенные силы сепаратистов "ДНР", считают в ISW
Фото: Пресс-служба Пригожина / Telegram

Военное командование России, вероятно, отобрало самых дееспособных наемников ЧВК "Вагнер" для попытки окружения Авдеевки Донецкой области. Об этом в оперативном анализе 27 марта написал американский Институт исследования войны (ISW).

С их помощью Кремль рассчитывает закрепить тактические успехи в этом районе, считают эксперты института. Начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский 25 марта заявлял, что украинская разведка информировала о переброске "вагнеровцев" на авдеевское направление.

В запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" пользователи разместили некролог, в котором сообщается о смерти боевика  Евгения Малготина 26 марта в Авдеевке. Судя по тексту некролога, он был наемником в Сербии и имел военный опыт.

"Похоже, Малготин был опытным бойцом и, вероятно, представляет бойца высшего уровня, входящего в состав сил специальных операций группы "Вагнер". Несмотря на то, что "Вагнер" привлек к операциям вблизи Бахмута большую часть осужденных, вероятно, в разных местах Украина есть контингент высококвалифицированных наемников", – говорится в отчете.

По мнению военных аналитиков, командование армии РФ, вероятно, решило привлечь сили ЧВК  "Вагнер" в район Авдеевки, чтобы поддержать истощенные и менее качественные силы сепаратистов незаконной "ДНР".

"Если такие боевики из "Вагнер" воевали вблизи Авдеевки, их участие может помочь объяснить ограниченные тактические успехи в этом районе за последнюю неделю", – отмечают в ISW.

Контекст:

По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вокруг Авдеевки.

Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.

Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта.

Начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш 22 марта подчеркнул, что "россияне несут "безумные потери" на севере от города.

Теги: Донецкая область, ВКонтакте, Авдеевка, Алексей Дмитрашковский, ВСУ, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут
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