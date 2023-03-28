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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бахмуте украинские пограничники в ближнем бою уничтожили место дислокации вагнеровцев

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Для ликвидации сил противника пограничники использовали ручные гранатометы
Для ликвидации сил противника пограничники использовали ручные гранатометы
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Украинские пограничники в Бахмуте Донецкой области уничтожили место дислокации боевиков ЧВК "Вагнер". Об этом 28 марта в Telegram сообщила Госпогранслужба Украины.

Как уточнили в пресс-службе, живую силу противника ликвидировали пограничники Луганского отряда.

"Во время ближнего боя в одном из кварталов Бахмута выстрелами из ручных гранатометов бойцам удалось уничтожить здание, из которого враг вел прицельный огонь", – говорится в сообщении.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже девять месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, участники были по-прежнему единодушны: необходимо усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Госпогранслужба, пограничники, ВСУ, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут
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