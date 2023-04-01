Россияне за сутки нанесли по Украине пять ракетных и 16 авиаударов – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"31 марта РФ нанесла очередной ракетный удар по гражданским объектам, применив баллистические ракеты. Для авиаударов противник также задействовал шесть ударных беспилотников типа Shahed-136. Однако все они были уничтожены нашими защитниками. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой", – заявили в Генштабе.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе. После этого были новые атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.