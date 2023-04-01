Российские оккупанты нанесли авиаудар по Орехову, двое раненых – Офис президента

Прилет в Орехове причинил разрушения и привел к ранению двух человек Фото: Андрій Єрмак / Telegram

"Враг совершил обстрел с самолета города Орехов в Запорожской области двумя ракетами. Двое гражданских были ранены, один в тяжелом состоянии", – отметил он.

Также, по данным Ермака, есть прилет в Коммунарском районе Запорожской области. Там в результате удара россиянами пострадали двое украинцев.