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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты нанесли авиаудар по Орехову, двое раненых – Офис президента

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Прилет в Орехове причинил разрушения и привел к ранению двух человек
Прилет в Орехове причинил разрушения и привел к ранению двух человек
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Российские оккупанты 31 марта обстреляли с самолета Орехов в Запорожской области, двое мирных жителей ранены, сообщил в Telegram Андрей Ермак.

"Враг совершил обстрел с самолета города Орехов в Запорожской области двумя ракетами. Двое гражданских были ранены, один в тяжелом состоянии", – отметил он.

Также, по данным Ермака, есть прилет в Коммунарском районе Запорожской области. Там в результате удара россиянами пострадали двое украинцев. 

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

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