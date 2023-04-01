Российские оккупанты нанесли авиаудар по Орехову, двое раненых – Офис президента

"Враг совершил обстрел с самолета города Орехов в Запорожской области двумя ракетами. Двое гражданских были ранены, один в тяжелом состоянии", – отметил он.
Также, по данным Ермака, есть прилет в Коммунарском районе Запорожской области. Там в результате удара россиянами пострадали двое украинцев.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.