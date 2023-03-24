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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска обстреляли частный сектор Орехова Запорожской области, есть раненый – ОВА

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Оккупанты нанесли "очередной коварный удар" по Орехову, отметили в Запорожской ОВА
Оккупанты нанесли "очередной коварный удар" по Орехову, отметили в Запорожской ОВА
Фото: Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook

Российские оккупационные войска 24 марта обстреляли жилые дома в Орехове Запорожской области.

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"Враг нанес очередной коварный удар по Орехову. Все утро прошло под обстрелами частного сектора, в результате чего возникло возгорание жилых домов. К счастью, специалистам ГУ ГСЧС удалось оперативно ликвидировать пожар, однако во время атаки местный житель получил ранения. Он доставлен в медицинское учреждение", – сказано в сообщении.

Отмечается, что оккупанты продолжают нарушать все правила ведения войны и "постоянно бьют по гражданским артиллерией и зажигательным снарядами".

https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/posts/pfbid0pH4UdvJm4epaGWU3b8cQGVcGeKTyZVvdJPC5KqcnbGncsviVkPrARmysCe4FB71tl

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Теги: Россия, Украина, пожар, Запорожская область, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, ранение, российские оккупанты, Орехов
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