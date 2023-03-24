Российские войска обстреляли частный сектор Орехова Запорожской области, есть раненый – ОВА

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).
"Враг нанес очередной коварный удар по Орехову. Все утро прошло под обстрелами частного сектора, в результате чего возникло возгорание жилых домов. К счастью, специалистам ГУ ГСЧС удалось оперативно ликвидировать пожар, однако во время атаки местный житель получил ранения. Он доставлен в медицинское учреждение", – сказано в сообщении.
Отмечается, что оккупанты продолжают нарушать все правила ведения войны и "постоянно бьют по гражданским артиллерией и зажигательным снарядами".
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.