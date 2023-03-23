В Запорожской области оккупанты запретили жителям нескольких сел выходить из дому – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, в селах Решетиловское, Чумацкое и Константиновка временно захваченной территории Запорожской области российские оккупанты устроили обход домов местных жителей и предупредили "о необходимости пребывания в безопасных местах с запретом на покидание помещений".
"Это косвенно может свидетельствовать о попытке российских оккупантов сделать невозможным наблюдение местным населением плановой переброски врагом своей живой силы и военной техники к линии боевого соприкосновения", – считают в Генштабе.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
Россияне регулярно обстреливают Запорожье и другие города региона.