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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области оккупанты запретили жителям нескольких сел выходить из дому – Генштаб ВСУ

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Россияне не хотят, чтобы местные жители видели переброску сил оккупантов на фронт, отмечают в Генштабе
Россияне не хотят, чтобы местные жители видели переброску сил оккупантов на фронт, отмечают в Генштабе
Фото: EPA (архив)

Российские оккупанты, возможно, планируют переброску войск на фронт на запорожском направлении. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 23 марта.

По данным Генштаба, в селах Решетиловское, Чумацкое и Константиновка временно захваченной территории Запорожской области российские оккупанты устроили обход домов местных жителей и предупредили "о необходимости пребывания в безопасных местах с запретом на покидание помещений".

"Это косвенно может свидетельствовать о попытке российских оккупантов сделать невозможным наблюдение местным населением плановой переброски врагом своей живой силы и военной техники к линии боевого соприкосновения", – считают в Генштабе.

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Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Россияне регулярно обстреливают Запорожье и другие города региона.

Теги: Генштаб ВСУ, Запорожская область, запрет, война России против Украины, российские оккупанты
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