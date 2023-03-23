В Запорожской области оккупанты запретили жителям нескольких сел выходить из дому – Генштаб ВСУ

Россияне не хотят, чтобы местные жители видели переброску сил оккупантов на фронт, отмечают в Генштабе Фото: EPA (архив)

По данным Генштаба, в селах Решетиловское, Чумацкое и Константиновка временно захваченной территории Запорожской области российские оккупанты устроили обход домов местных жителей и предупредили "о необходимости пребывания в безопасных местах с запретом на покидание помещений".

"Это косвенно может свидетельствовать о попытке российских оккупантов сделать невозможным наблюдение местным населением плановой переброски врагом своей живой силы и военной техники к линии боевого соприкосновения", – считают в Генштабе.