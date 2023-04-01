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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Четко выполняется". Командование рассказало, какая задача поставлена перед ВСУ в Авдеевке

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ВСУ в Авдеевке получили задание наносить максимальный урон врагу, заявил Тарнавский
ВСУ в Авдеевке получили задание наносить максимальный урон врагу, заявил Тарнавский
Фото: Командувач Тарнавський / Telegram

Российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку Донецкой области. Об этом 31 марта в Telegram заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

Россияне, по данным Тарнавского, применяют штурмовые группы ЧВК "Вагнер", обстреливают город из артиллерии и авиации, используют бронетехнику в попытках прорвать оборону украинских войск.

Командующий ОСГВ "Таврия" подчеркнул, что украинские Силы обороны держат город и наносят врагу значительные потери, в частности, уничтожаются танки и другая бронетехника.

"Стоит задача не допустить окружения и наносить врагу максимальные потери. Она четко выполняется нашими воинами", – отчитался Тарнавский.

Контекст:

По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вблизи Авдеевки.

Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш 22 марта подчеркнул, что "россияне несут "безумные потери" на севере от города. По его информации, инфраструктура в Авдеевке разбита полностью, жилищный фонд более чем на 80% разрушен.

Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта. Этот город сейчас в эпицентре боевых действий наряду с Белогоровкой, Бахмутом, Марьинкой, также отмечали в Генштабе в конце марта.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Донбасс, оккупация, танки, Вооруженные силы Украины, оборона, Авдеевка, армия РФ, артиллерия, бронетехника, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ЧВК Вагнер, ЧВК, российские оккупанты, деоккупация, Александр Тарнавский
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