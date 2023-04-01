"Четко выполняется". Командование рассказало, какая задача поставлена перед ВСУ в Авдеевке

Россияне, по данным Тарнавского, применяют штурмовые группы ЧВК "Вагнер", обстреливают город из артиллерии и авиации, используют бронетехнику в попытках прорвать оборону украинских войск.

Командующий ОСГВ "Таврия" подчеркнул, что украинские Силы обороны держат город и наносят врагу значительные потери, в частности, уничтожаются танки и другая бронетехника.

"Стоит задача не допустить окружения и наносить врагу максимальные потери. Она четко выполняется нашими воинами", – отчитался Тарнавский.

Контекст:

По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вблизи Авдеевки.

Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш 22 марта подчеркнул, что "россияне несут "безумные потери" на севере от города. По его информации, инфраструктура в Авдеевке разбита полностью, жилищный фонд более чем на 80% разрушен.

Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта. Этот город сейчас в эпицентре боевых действий наряду с Белогоровкой, Бахмутом, Марьинкой, также отмечали в Генштабе в конце марта.