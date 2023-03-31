Авдеевка не окружена, взять ее в кольцо сейчас для оккупантов почти нереально – глава военной администрации

Журналисты отметили, что, по данным военных и аналитиков, оккупанты сейчас пытаются взять Авдеевку в кольцо, чтобы захватить ее.
"Вероятность оцепления города появилась не вчера и даже не месяц назад. Они к этой тактике пытались прибегать еще с мая 2022 года. Ситуация в Авдеевке действительно напряженная. Но, на мой взгляд, назвать ее критической нельзя. Тем более, что сейчас россияне находятся на не очень выгодных для себя позициях, но более выгодных для нас", – сказал Барабаш.
Он пояснил, что сама Авдеевка находится на определенной высоте, и вражеские войска вблизи нее оказались в равнинной местности и низине, а у украинских защитников – господствующие позиции.
На уточнение журналистов, не находится ли город в окружении, глава администрации ответил: "Нет, Авдеевка – не в кольце. И, на самом деле, очень много нужно сделать оккупантам, чтобы город оказался в нем. По-моему, это почти нереальная история на сегодня. Разумеется, если будет поставлена задача, то они будут забрасывать нас своим биомусором".
По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вблизи Авдеевки.
Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.
Барабаш 22 марта подчеркнул, что "россияне несут "безумные потери" на севере от города.
Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта. Этот город сейчас в эпицентре боевых действий наряду с Белогоровкой, Бахмутом, Марьинкой, также отмечали в Генштабе в конце марта.
По его информации, инфраструктура в Авдеевке разбита полностью, жилищный фонд более чем на 80% разрушен.