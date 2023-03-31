Авдеевка не окружена, взять ее в кольцо сейчас для оккупантов почти нереально – глава военной администрации

Сейчас россияне в районе Авдеевки, по данным Барабаша, находятся на не выгодных для себя позициях Фото: Vitalii Barabash / Facebook

Журналисты отметили, что, по данным военных и аналитиков, оккупанты сейчас пытаются взять Авдеевку в кольцо, чтобы захватить ее.

"Вероятность оцепления города появилась не вчера и даже не месяц назад. Они к этой тактике пытались прибегать еще с мая 2022 года. Ситуация в Авдеевке действительно напряженная. Но, на мой взгляд, назвать ее критической нельзя. Тем более, что сейчас россияне находятся на не очень выгодных для себя позициях, но более выгодных для нас", – сказал Барабаш.

Он пояснил, что сама Авдеевка находится на определенной высоте, и вражеские войска вблизи нее оказались в равнинной местности и низине, а у украинских защитников – господствующие позиции.

На уточнение журналистов, не находится ли город в окружении, глава администрации ответил: "Нет, Авдеевка – не в кольце. И, на самом деле, очень много нужно сделать оккупантам, чтобы город оказался в нем. По-моему, это почти нереальная история на сегодня. Разумеется, если будет поставлена задача, то они будут забрасывать нас своим биомусором".