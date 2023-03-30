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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Авдеевке полностью разбита инфраструктура и нет ни одного уцелевшего здания – начальник военной администрации

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По данным администрации, около 2 тыс. жителей остаются в Авдеевке и не хотят уезжать
По данным администрации, около 2 тыс. жителей остаются в Авдеевке и не хотят уезжать
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Жилой фонд Авдеевки Донецкой области практически полностью разрушен, инфраструктура в городе уничтожена абсолютно, сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 30 марта.

"Инфраструктура разбита полностью – не работает ничего. Жилой фонд более чем на 80% разрушен – это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Сейчас нет ни одного уцелевшего дома. В городе, наверное, еще с лета нет ни одного уцелевшего здания", – сказал Барабаш.

Он отметил, что до полномасштабного вторжения в Авдеевке было 149 многоэтажных и около 4 тыс. частных домов.

По его словам, воды в городе не стало еще до начала полномасштабного вторжения: было перебито электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, и украинским ремонтникам не дали возможности его починить. С марта в городе не было отопления, с апреля нет газоснабжения, света – где-то с мая 2022 года.

Но около 2 тыс. жителей, по данным Барабаша, остаются в городе и не хотят уезжать. Среди них шесть детей, причем это число уже большн недели остается неизменным, хотя за это время удалось эвакуировать нескольких. "Это дети, которых прятали или завозили. То есть [родители] показали себя на эвакуацию, уехали, а через некоторое время вернулись", – пояснил глава администрации.

По словам Барабаша, зимой оставшиеся в городе местные жители отапливали дома при помощи печей-буржуек, которых "очень много предоставили и волонтеры, и государство". Кроме того, за счет субвенции из госбюджета было закуплено топливо для буржуек.

"В связи с этим имеем и печальную статистику. К примеру, за зиму около 90 человек у нас умерли без признаков насильственной смерти. Половина из них либо замерзли, либо угорели. Это люди, которые не болели, они 1970-х и даже 1980-х годов рождения", – сказал Барабаш.

Контекст:

По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вблизи Авдеевки.

Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.

Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта.

Барабаш 22 марта подчеркнул, что "россияне несут "безумные потери" на севере от города.

Теги: Донецкая область, отопление, электричество, эвакуация, Авдеевка, дети, обстрелы, война России против Украины, разрушения, инфраструктура
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