В Авдеевке полностью разбита инфраструктура и нет ни одного уцелевшего здания – начальник военной администрации

По данным администрации, около 2 тыс. жителей остаются в Авдеевке и не хотят уезжать Фото: Павло Кириленко / Facebook

"Инфраструктура разбита полностью – не работает ничего. Жилой фонд более чем на 80% разрушен – это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Сейчас нет ни одного уцелевшего дома. В городе, наверное, еще с лета нет ни одного уцелевшего здания", – сказал Барабаш.

Он отметил, что до полномасштабного вторжения в Авдеевке было 149 многоэтажных и около 4 тыс. частных домов.

По его словам, воды в городе не стало еще до начала полномасштабного вторжения: было перебито электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, и украинским ремонтникам не дали возможности его починить. С марта в городе не было отопления, с апреля нет газоснабжения, света – где-то с мая 2022 года.

Но около 2 тыс. жителей, по данным Барабаша, остаются в городе и не хотят уезжать. Среди них шесть детей, причем это число уже большн недели остается неизменным, хотя за это время удалось эвакуировать нескольких. "Это дети, которых прятали или завозили. То есть [родители] показали себя на эвакуацию, уехали, а через некоторое время вернулись", – пояснил глава администрации.

По словам Барабаша, зимой оставшиеся в городе местные жители отапливали дома при помощи печей-буржуек, которых "очень много предоставили и волонтеры, и государство". Кроме того, за счет субвенции из госбюджета было закуплено топливо для буржуек.

"В связи с этим имеем и печальную статистику. К примеру, за зиму около 90 человек у нас умерли без признаков насильственной смерти. Половина из них либо замерзли, либо угорели. Это люди, которые не болели, они 1970-х и даже 1980-х годов рождения", – сказал Барабаш.