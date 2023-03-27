Из Авдеевки будут эвакуировать коммунальщиков – глава военной администрации

Авдеевка все больше становится похожей на "местность из постапокалиптических фильмов", отмечает глава ГВА Фото: Vitalii Barabash / TFacebook

"Жаль это признавать, но Авдеевка все больше становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов или на совершенно разрушенную рашистами Марьинку… Поэтому принято непростое решение по эвакуации из Авдеевки остальных наших героев – коммунальщиков, хоть как-то пытавшихся поддерживать чистоту и жизнедеятельность города", – написал Барабаш.

Он настоятельно призвал местных жителей уезжать из города и опубликовал телефоны, по которым можно обратиться за помощью в эвакуации.

"Российские ракеты и снаряды не жалеют никого и ничего, каких бы взглядов вы ни придерживались", – добавил Барабаш.