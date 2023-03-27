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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Авдеевки будут эвакуировать коммунальщиков – глава военной администрации

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Авдеевка все больше становится похожей на "местность из постапокалиптических фильмов", отмечает глава ГВА
Авдеевка все больше становится похожей на "местность из постапокалиптических фильмов", отмечает глава ГВА
Фото: Vitalii Barabash / TFacebook

В связи с постоянными российскими обстрелами из Авдеевки Донецкой области будут эвакуировать работников коммунальных служб. Об этом сообщил 26 марта в Facebook глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Жаль это признавать, но Авдеевка все больше становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов или на совершенно разрушенную рашистами Марьинку… Поэтому принято непростое решение по эвакуации из Авдеевки остальных наших героев – коммунальщиков, хоть как-то пытавшихся поддерживать чистоту и жизнедеятельность города", – написал Барабаш.

Он настоятельно призвал местных жителей уезжать из города и опубликовал телефоны, по которым можно обратиться за помощью в эвакуации. 

"Российские ракеты и снаряды не жалеют никого и ничего, каких бы взглядов вы ни придерживались", – добавил Барабаш.

https://www.facebook.com/vitalii.barabash.96/videos/1272695170260873/

Контекст:

По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вблизи Авдеевки.

Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.

Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта.

Теги: Донецкая область, эвакуация, Авдеевка, коммунальщики, война России против Украины
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