Из Авдеевки будут эвакуировать коммунальщиков – глава военной администрации

"Жаль это признавать, но Авдеевка все больше становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов или на совершенно разрушенную рашистами Марьинку… Поэтому принято непростое решение по эвакуации из Авдеевки остальных наших героев – коммунальщиков, хоть как-то пытавшихся поддерживать чистоту и жизнедеятельность города", – написал Барабаш.
Он настоятельно призвал местных жителей уезжать из города и опубликовал телефоны, по которым можно обратиться за помощью в эвакуации.
"Российские ракеты и снаряды не жалеют никого и ничего, каких бы взглядов вы ни придерживались", – добавил Барабаш.
По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вблизи Авдеевки.
Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.
Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта.