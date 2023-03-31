Российские оккупанты обстреляли Авдеевку. Погибли пятимесячный ребенок и его бабушка, родители мальчика ранены – ОВА

"Ужасная трагедия в Авдеевке: под огнем российской армии погибли пятимесячный мальчик и его бабушка. Мать и отец ребенка ранены", – написал он.

Глава ОВА сообщил, что "буквально вчера" полицейские в очередной раз уговаривали маму малыша подумать о сыне и уехать.

"Но, к сожалению, даже жесткий разговор не привел к желаемому результату – женщина в очередной раз наотрез отказалась уехать в более безопасное место. А сегодня произошло непоправимое", – добавил Кириленко.

Глава ОВА в очередной раз обратился с просьбой об эвакуации к гражданским, которые вопреки здравому смыслу остаются в прифронтовой зоне.

"Предоставляем для этого все необходимое. Правоохранители рискуют собственной жизнью, чтобы спасти ваши, не пренебрегайте этим. Сохраните себя и своих детей", – призвал он.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram подтвердил гибель людей, назвав российских оккупантов террористами.

"Россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии – погибли два человека, из них – один ребенок 2022 года рождения. Еще два человека – ранены. Был поврежден частный дом. Террористы", – написал он.