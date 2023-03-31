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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли Авдеевку. Погибли пятимесячный ребенок и его бабушка, родители мальчика ранены – ОВА

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Оставаться в Авдеевке опасно, жителей призывают к эвакуации
Оставаться в Авдеевке опасно, жителей призывают к эвакуации
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram (архив)

В Авдеевке Донецкой области в результате обстрела российскими оккупантами пострадала мирная семья – двое погибших, двое раненых, сообщил 31 марта в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, вновь призвав жителей региона к эвакуации.

"Ужасная трагедия в Авдеевке: под огнем российской армии погибли пятимесячный мальчик и его бабушка. Мать и отец ребенка ранены", – написал он.

Глава ОВА сообщил, что "буквально вчера" полицейские в очередной раз уговаривали маму малыша подумать о сыне и уехать.

"Но, к сожалению, даже жесткий разговор не привел к желаемому результату – женщина в очередной раз наотрез отказалась уехать в более безопасное место. А сегодня произошло непоправимое", – добавил Кириленко.

Глава ОВА в очередной раз обратился с просьбой об эвакуации к гражданским, которые вопреки здравому смыслу остаются в прифронтовой зоне.

"Предоставляем для этого все необходимое. Правоохранители рискуют собственной жизнью, чтобы спасти ваши, не пренебрегайте этим. Сохраните себя и своих детей", – призвал он.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram подтвердил гибель людей, назвав российских оккупантов террористами.

"Россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии – погибли два человека, из них – один ребенок 2022 года рождения. Еще два человека – ранены. Был поврежден частный дом. Террористы", – написал он.

Контекст:

По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вблизи Авдеевки.

Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш 22 марта подчеркнул, что "россияне несут "безумные потери" на севере от города. По его информации, инфраструктура в Авдеевке разбита полностью, жилищный фонд более чем на 80% разрушен.

Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта. Этот город сейчас в эпицентре боевых действий наряду с Белогоровкой, Бахмутом, Марьинкой, также отмечали в Генштабе в конце марта.

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