Комиссия ООН, которая не увидела геноцида украинцев, может продолжить свою работу

"Комиссия ценит публичные заявления о поддержке от государств-членов и организаций гражданского общества", – сказал он также.
Издание отмечает, что решать, продлевать ли мандат комиссии, будет в первую неделю апреля Совет ООН по правам человека.
"Не всем комиссиям продолжают действие их полномочий на период, пока идет соответствующая война. К примеру, в октябре 2021 года Совет по правам человека не продлил полномочия группы экспертов по Йемену, хотя на момент голосования конфликт продолжался и даже обострился", – подчеркнул "Бабель".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В сентябре 2022 года стало известно, что международная комиссия ООН пришла к выводу, что россияне совершали в Украине военные преступления.
В марте 2023 года комиссия объявила, что не увидела геноцида украинцев в действиях оккупантов.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
По данным Офиса генпрокурора на 28 марта 2023 года, в Украине за время полномасштабного вторжения только детей погибло 465, зафиксировано в общей сложности 76 753 военных преступлений и преступлений агрессии.