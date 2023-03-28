Госдеп США поддержал создание спецтрибунала по преступлениям России против Украины

Ван Скаак сообщила, что гибридная модель международного трибунала пока не имеет однозначной поддержки на международном уровне Фото: un.org

Выступая на конференции в Католическом университете Америки в Вашингтоне, она сказала, что в "этот критический момент истории" США готовы поддержать создание такого органа международного правосудия.

"Было много разных моделей, которые рассматривались. США детально взвесили все за и против каждой из них и пришли к выводу, что наиболее эффективный способ обеспечения ответственности за преступления агрессии предусматривает создание интернационализированного суда в рамках судебной системы Украины", – заявила представитель Госдепа.

Ван Скаак считает, что подобный орган будет иметь "предметную юрисдикцию в отношении международных преступлений и привлечения международного персонала, возможно, путем интеграции профессионалов, судей, прокуроров, расследователей, адвокатов или посредством предоставления экспертной помощи по запросу Украины".

"Например, потенциально это может быть где-то в Европе, по крайней мере во время войны, это в дальнейшем укрепит европейскую ориентацию Украины, международную легитимность такой институции и будет иметь поддержку сильных стран, которые выступают за расследование российской агрессии", – добавила она.

Ван Скаак также сказала, что подобная гибридная модель международного трибунала пока не имеет однозначной поддержки на международном уровне.

"Не думаю, что пока удалось достичь окончательного консенсуса. Рассматриваются два формата: украинский трибунал, который будет носить международный характер и будет иметь много международной поддержки, и другой вариант, который может создать Генассамблея ООН. Власти Украины рассматривают оба варианта. Высказывалось преимущество более обособленного международного института, но есть опасения, что, возможно, не получится собрать необходимые голоса в Генассамблее для создания подобного органа", – объяснила она.