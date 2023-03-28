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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Не нужно искать мягкие синонимы для военных преступлений

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Подоляк возражает против терминологии, позволяющей смягчить восприятие российских преступлений в Украине
Подоляк возражает против терминологии, позволяющей смягчить восприятие российских преступлений в Украине
Фото: president.gov.ua

Развязанную Россией против Украины агрессивную войну и военные преступления РФ следует называть своими именами, заявил 27 марта в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Следует еще раз зафиксировать акценты. Нет "украинского кризиса". Есть война, которую развязала РФ в 2014-м. Крым и часть восточных регионов не присоединились к России, а были оккупированы. Украинцев не эвакуируют, а убивают или депортируют в РФ. Не нужно искать мягкие синонимы для военных преступлений", – написал Подоляк.

Термин "украинский кризис" и "украинский конфликт", в частности, используют в своих сообщениях МИД КНР и другие китайские официальные лица. Так, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин 27 марта заявила, что следует сосредоточиться на дипломатии и мирном урегулировании "украинского конфликта", а также "совместно способствовать разрядке ситуации".

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.

24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.

В то же время Зеленский считает, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент Украины также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином

В Кремле заявляли, что "с большим вниманием" отнеслись к "мирному плану" Китая, но предпосылок к миру не видят.

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