Подоляк: Не нужно искать мягкие синонимы для военных преступлений

"Следует еще раз зафиксировать акценты. Нет "украинского кризиса". Есть война, которую развязала РФ в 2014-м. Крым и часть восточных регионов не присоединились к России, а были оккупированы. Украинцев не эвакуируют, а убивают или депортируют в РФ. Не нужно искать мягкие синонимы для военных преступлений", – написал Подоляк.
It's worth outlining the emphases. There's no "Ukrainian crisis". There is a war started by RF in 2014. Crimea & part of the eastern regions didn't join * , but were occupied. Ukrainians are not evacuated, but killed or deported to * . Don't look for soft synonyms for war crimes.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 27, 2023
Термин "украинский кризис" и "украинский конфликт", в частности, используют в своих сообщениях МИД КНР и другие китайские официальные лица. Так, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин 27 марта заявила, что следует сосредоточиться на дипломатии и мирном урегулировании "украинского конфликта", а также "совместно способствовать разрядке ситуации".
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.
24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.
В то же время Зеленский считает, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент Украины также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином.
В Кремле заявляли, что "с большим вниманием" отнеслись к "мирному плану" Китая, но предпосылок к миру не видят.