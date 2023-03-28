Подоляк: Не нужно искать мягкие синонимы для военных преступлений

"Следует еще раз зафиксировать акценты. Нет "украинского кризиса". Есть война, которую развязала РФ в 2014-м. Крым и часть восточных регионов не присоединились к России, а были оккупированы. Украинцев не эвакуируют, а убивают или депортируют в РФ. Не нужно искать мягкие синонимы для военных преступлений", – написал Подоляк.

It's worth outlining the emphases. There's no "Ukrainian crisis". There is a war started by RF in 2014. Crimea & part of the eastern regions didn't join * , but were occupied. Ukrainians are not evacuated, but killed or deported to * . Don't look for soft synonyms for war crimes. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 27, 2023

Термин "украинский кризис" и "украинский конфликт", в частности, используют в своих сообщениях МИД КНР и другие китайские официальные лица. Так, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин 27 марта заявила, что следует сосредоточиться на дипломатии и мирном урегулировании "украинского конфликта", а также "совместно способствовать разрядке ситуации".