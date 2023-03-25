ЕС подталкивает Си Цзиньпина к разговору с Зеленским – Financial Times

Си Цзиньпин не проводил разговоров с Зеленским с начала полномасштабного вторжения РФ Фото: EPA

По словам источника, в ЕС считают положительным, что Китай вовлечен, но настаивают на диалоге не только с РФ, но и с Украиной.

Также собеседник рассказал, что, хотя Китая и не было в повестке двухдневного саммита ЕС в Брюсселе на этой неделе, "он был на заднем плане почти всех тем".