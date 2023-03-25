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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС подталкивает Си Цзиньпина к разговору с Зеленским – Financial Times

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Си Цзиньпин не проводил разговоров с Зеленским с начала полномасштабного вторжения РФ
Си Цзиньпин не проводил разговоров с Зеленским с начала полномасштабного вторжения РФ
Фото: EPA

Евросоюз подталкивал китайского лидера Си Цзиньпина к разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщило 24 марта издание Financial Times со ссылкой на источник.

По словам источника, в ЕС считают положительным, что Китай вовлечен, но настаивают на диалоге не только с РФ, но и с Украиной.

Также собеседник рассказал, что, хотя Китая и не было в повестке двухдневного саммита ЕС в Брюсселе на этой неделе, "он был на заднем плане почти всех тем". 

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.

24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.

В то же время Зеленский считает, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент Украины также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания отмечали, что разговор Си Цзиньпина и президента Украины состоится после визита китайского лидера в Москву, который прошел 20–22 марта.

Зеленский, говоря о возможном разговоре или встрече с Си Цзиньпином, рассказал 21 марта, что "какие-то сигналы" в Киеве получали, "но подтверждения не было" – "конкретики пока никакой нет".

В Офисе президента Украины заявляли 22 марта, что Украина инициирует разговор Зеленского и Си Цзиньпина, но есть определенные сложности из-за позиции КНР.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, война России против Украины
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