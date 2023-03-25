Байден заявил, что Китай еще не поставлял России оружие, и призвал "не преувеличивать" силу их потенциального альянса

Байден: Я не воспринимаю Китай легкомысленно, я не воспринимаю Россию легкомысленно, но я думаю, что мы сильно преувеличиваем Фото: EPA

Он отметил, что на протяжении последних трех месяцев слышал о том, что Китай собирается предоставить России значительное количество вооружений.

"Еще нет. Это не значит, что и не будет, но пока нет", – сказал президент США.

Он, в отличие от главы Пентагона Ллойда Остина, не выразил тревоги по поводу встречи между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.

"Послушайте, я не воспринимаю Китай легкомысленно, я не воспринимаю Россию легкомысленно, но я думаю, что мы сильно преувеличиваем", – сказал Байден.

Он признал, что то, что делают Китай и Россия, "может стать значительно хуже", но предложил рассмотреть ситуацию "в перспективе". По мнению американского лидера, даже если Китай решит поставлять РФ военную помощь, Запад уже "сплотился значительно больше".

Байден обратил внимание на расширение сотрудничества между государствами с помощью альянсов, в том числе G7, QUAD, ASEAN и AUKUS, а также добавил, что уже встретился с 80% мировых лидеров.