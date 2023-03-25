Байден заявил, что Китай еще не поставлял России оружие, и призвал "не преувеличивать" силу их потенциального альянса

Он отметил, что на протяжении последних трех месяцев слышал о том, что Китай собирается предоставить России значительное количество вооружений.
"Еще нет. Это не значит, что и не будет, но пока нет", – сказал президент США.
Он, в отличие от главы Пентагона Ллойда Остина, не выразил тревоги по поводу встречи между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.
"Послушайте, я не воспринимаю Китай легкомысленно, я не воспринимаю Россию легкомысленно, но я думаю, что мы сильно преувеличиваем", – сказал Байден.
Он признал, что то, что делают Китай и Россия, "может стать значительно хуже", но предложил рассмотреть ситуацию "в перспективе". По мнению американского лидера, даже если Китай решит поставлять РФ военную помощь, Запад уже "сплотился значительно больше".
Байден обратил внимание на расширение сотрудничества между государствами с помощью альянсов, в том числе G7, QUAD, ASEAN и AUKUS, а также добавил, что уже встретился с 80% мировых лидеров.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия.
МИД Китая заявлял, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины.
20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом.
21 марта он провел переговоры с Путиным. По итогам они заявили, что говорили и об Украине. Путин сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца", поэтому "Россия вынуждена будет реагировать".
По словам Путина, "Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику" и "солидарно" работают над формированием "более справедливого и демократического многополярного мироустройства".
Си Цзиньпин также сказал СМИ, что Китай выступает "за мир и диалог" и "активно содействует примирению и восстановлению переговоров".
Кроме того, президент РФ и китайский лидер подписали два совместных заявления, в которых говорится об "углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая, вступающих в новую эпоху", и о "плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".
Западные СМИ прогнозировали, что после визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, но пока этого не произошло.