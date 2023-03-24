Впервые в истории столкнулись жизненно важные интересы США и двух крупных ядерных держав – Милли

Цель американских военных сил состоит в том, чтобы США были в безопасности, а война между великими державами была предотвращена, заявил Милли Фото: defense.gov

Об этом он говорил 23 марта на слушаниях в комитете Палаты представителей по ассигнованиям, посвященных оборонному бюджету страны на следующий финансовый год. Его речь опубликовала пресс-служба Пентагона.

Милли подчеркнул, что международный порядок, который сложился после Второй мировой войны, находится в состоянии напряжения.

"Впервые в истории США столкнулись с двумя крупными ядерными державами, чьи жизненно важные интересы национальной безопасности спорят с нашими. И у КНР, и у России есть средства, чтобы угрожать нам. Но война с Россией или Китаем не является неизбежной", – сказал Милли.

Генерал отметил, что Китай представляет собой вызов, так как он намерен стать региональным гегемоном в западной части Тихого океана и Азии в течение 10 лет, а к 2049 году превзойти общий военный потенциал США.

Военачальник заявил, что Россия "представляет острую угрозу и остается опасной", так как ее война против Украины угрожает миру на европейском континенте и глобальной стабильности.

"Не только в интересах Украины, но и в интересах США защитить систему, которая восемь десятилетий предотвращала войну между великими державами", – сказал он.

Также Милли упомянул Иран, который "продолжает нарушать мир на Ближнем Востоке, продолжая оказывать поддержку террористам и марионеточным силам и совершенствуя свои возможности по производству ядерного оружия".

Милли сообщил законодателям, что уровень боеготовности вооруженных сил США сейчас выше, чем за многие годы. По его словам, объединенные силы США сегодня являются "самыми смертоносными и боеспособными вооруженными силами в мире".

По словам генерала, американские военные должны быть готовы сражаться и побеждать во всех сферах конфликта, эта идея лежит в основе всего сдерживания. Конечная цель, подчеркнул он, состоит в том, чтобы Америка была в безопасности, а война между великими державами была предотвращена.

"Эти военные готовы. Мы готовы сражаться сейчас и будем готовы сражаться в будущем", – подытожил Милли.