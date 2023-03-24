США необходимо наращивать внутреннюю добычу энергоресурсов – американский сенатор

Необходимо работать с нашими союзниками по НАТО, чтобы защитить свободу и демократию, заявила сенатор Фото: EPA

"Я считаю, что мы должны поддерживать Украину и продолжать помогать ей необходимым вооружением для защиты от продвижения России. Я поддерживаю решение президента США о запрете импорта энергоносителей из России и надеюсь, что мы сможем увеличить собственное производство у себя дома", – сказал она.

Сенатор добавила, что США важно продолжать поддерживать Украину и сдерживать продолжающуюся агрессию Кремля.

"Мы должны работать с нашими союзниками по НАТО, чтобы защитить свободу и демократию", – добавила Мур Капито.