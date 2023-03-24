США необходимо наращивать внутреннюю добычу энергоресурсов – американский сенатор

"Я считаю, что мы должны поддерживать Украину и продолжать помогать ей необходимым вооружением для защиты от продвижения России. Я поддерживаю решение президента США о запрете импорта энергоносителей из России и надеюсь, что мы сможем увеличить собственное производство у себя дома", – сказал она.
Сенатор добавила, что США важно продолжать поддерживать Украину и сдерживать продолжающуюся агрессию Кремля.
"Мы должны работать с нашими союзниками по НАТО, чтобы защитить свободу и демократию", – добавила Мур Капито.
В начале декабря 2022 года страны – члены "Группы семи", а также Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть в размере $60 за баррель или ниже.
С 5 февраля эти же страны ввели ценовой потолок и на российские нефтепродукты. Речь идет о потолке в $100 для дизельного топлива и $45 – для различных масел.
Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно, писало Bloomberg со ссылкой на отчет Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). После того как ограничения распространились и на нефтепродукты, РФ будет терять еще больше – $280 млн в день.
В 2023 году падение доходов российского нефтепромышленного сектора по сравнению с 2021 годом может составить 25–46% в зависимости от рыночной конъюнктуры нефти и нефтепродуктов, сообщал Украинский институт будущего.