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Нефтяные доходы России в 2023 году упадут как минимум на 25% – Украинский институт будущего

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Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно, писало Bloomberg
Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно, писало Bloomberg
Фото: depositphotos.com

В 2023 году падение доходов российского нефтепромышленного сектора по сравнению с 2021 годом может составить 25–46% в зависимости от рыночной конъюнктуры нефти и нефтепродуктов. Об этом говорится в материале Украинского института будущего, опубликованном 8 марта.

"Уже сегодня есть веские свидетельства того, что нефтяные доходы РФ демонстрируют потенциал к сокращению, в том числе и поиск Кремлем способов сократить дефицит нефтяных доходов в будущем. Однако следует отметить существование ряда факторов, которые будут влиять на скорость и эффективность санкций. Это в том числе и глобальные цены на нефть, стратегия поведения государств ОПЕК+, возможность остальных государств замещать поставки РФ при ее спекулятивных действиях", – отметили в институте.

На страны, поддержавшие эмбарго, в 2021 году приходилось более половины российского экспорта сырой нефти. На Китай приходилось более 30%, Беларусь – 6,5%, Турцию – 2,4%, Индию – около 2%. В то же время в процессе сокращения экспорта в страны, поддержавшие санкции, спасением для РФ стали лояльные к ней страны: прежде всего Китай и Индия. Таким образом, говорится в статье, произошла переориентация потоков: ближневосточная и американская нефть частично с рынков Китая и Индии пошла в Европу, а российская – из Европы в Индию и Китай. И Китай, и Индия зависят от импорта нефти, но имеют избыточные недозагруженные нефтеперерабатывающие мощности и заинтересованы в импорте дешевой нефти, добавили аналитики.

Китай и Индия будут пытаться получить скидку на российскую нефть, а РФ может оказаться в ситуации диктата "рынка покупателя" и будет вынуждена идти на большие уступки. Кроме того, фактор, оказывающий влияние на цену российской нефти, – усложненная логистика. Отправка нефти в Китай и Индию из портов, ранее экспортировавших ресурс в Европу, будет означать более длинный маршрут, а значит, и более высокие логистические и страховые расходы, объясняют эксперты.

"Чтобы конкурировать с другими поставщиками для покупателей Китая и Индии, России придется снижать цену, чтобы частично покрывать большие логистические затраты", – говорится в статье.

Аналитики подытожили: введение санкций против российского нефтепромышленного комплекса будет иметь влияние на российскую экономику, хотя это влияние будет умеренным и с отложенным эффектом.

Контекст:

В начале декабря 2022 года страны – члены "Группы семи", а также Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть. Они должны приобретать ее по цене $60 за баррель или ниже.

С 5 февраля эти же страны ввели ценовой потолок и на российские нефтепродукты. Речь идет о потолке в $100 для дизельного топлива и $45 – для различных масел.

Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно, писало Bloomberg со ссылкой на отчет Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). После того как ограничения распространились и на нефтепродукты, РФ будет терять еще больше – $280 млн в день.

По данным Международного энергетического агентства, в январе нефтяные доходы РФ упали на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Теги: Россия, Украина, Индия, Китай, санкции, импорт, нефть, доходы, экспорт, ОПЕК, эмбарго, Украинский институт будущего
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