Доходы России от нефти и газа в январе упали почти на 40% – Международное энергетическое агентство

В январе 2022 года от продажи нефти и газа Москва заработала $30 млрд.

Исполнительный директор энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что меры Запада, направленные против экспорта российских энергоносителей, "достигли своей цели". Они стабилизировали нефтяные рынки и сократили доходы Москвы.

"Мы ожидаем, что снижение доходов от [продажи] нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. И еще более крутым в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям", – заявил Бирол Reuters.

В марте Россия сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, сообщал министр энергетики РФ Александр Новак. Bloomberg отмечало, что 500 тыс. баррелей в день – это 5% от объема добычи нефти в январе. Агентство подчеркнуло, что это "первое серьезное влияние санкций на российский рынок нефти".