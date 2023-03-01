Доходы России от нефти и газа в январе упали почти на 40% – Международное энергетическое агентство

В январе 2022 года от продажи нефти и газа Москва заработала $30 млрд.
Исполнительный директор энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что меры Запада, направленные против экспорта российских энергоносителей, "достигли своей цели". Они стабилизировали нефтяные рынки и сократили доходы Москвы.
"Мы ожидаем, что снижение доходов от [продажи] нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. И еще более крутым в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям", – заявил Бирол Reuters.
В марте Россия сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, сообщал министр энергетики РФ Александр Новак. Bloomberg отмечало, что 500 тыс. баррелей в день – это 5% от объема добычи нефти в январе. Агентство подчеркнуло, что это "первое серьезное влияние санкций на российский рынок нефти".
В начале декабря 2022 года страны – члены "Группы семи", а также Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть. Они должны приобретать ее по цене $60 за баррель или ниже.
С 5 февраля эти же страны ввели ценовой потолок и на российские нефтепродукты. Речь идет о потолке в $100 для дизельного топлива и $45 – для различных масел.
Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно, писало Bloomberg со ссылкой на отчет Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). После того как ограничения распространились и на нефтепродукты, РФ будет терять еще больше – $280 млн в день.
Кроме того, в течение года после полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада сокращают использование российского газа. С февраля 2022 года Европейский союз сократил поставки газа из России на 80%, сообщила 13 января президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В частности, министр финансов Германии заявил, что его страна больше не зависит от импорта энергоносителей из России.