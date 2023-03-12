Индия намерена соблюдать потолок цен на российскую нефть – Bloomberg

Авторы материала отмечают, что официально представители властей Индии не сообщали о поддержке антироссийских санкций и ограничений цены, но Нью-Дели решили не нарушать санкции, в том числе не покупать у РФ нефть дороже $60 за баррель.

По данным агентства, в кулуарах проходившего в Индии саммита G20 было подробное обсуждение этого вопроса с участием США и других стран "Большой семерки" и "они, похоже, удовлетворены" сложившейся ситуацией.

Аналитики подчеркивают, что намерение Индии соблюдать ценовой потолок и продолжать закупку нефти у России происходит на фоне опасений, что нарушения санкций могут привести к "временным ограничениям" потоков сырья.

В последние месяцы "зависимая от импорта Индия" воспользовалась возможностью покупать нефть из РФ со скидкой, в том числе в качестве борьбы с инфляцией. Bloomberg пишет, что еще год назад Индия почти не покупала российскую нефть, но РФ была вынуждена перенаправить этот товар с европейского рынка на азиатский и соглашаться на приличные скидки.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2022 года запретил продажу нефти странам, которые ввели потолок цен на нее.

6 марта специальный координатор президента США по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн заявил, что потолок цен для нефти из России работает хорошо.