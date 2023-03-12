Индия намерена соблюдать потолок цен на российскую нефть – Bloomberg

Авторы материала отмечают, что официально представители властей Индии не сообщали о поддержке антироссийских санкций и ограничений цены, но Нью-Дели решили не нарушать санкции, в том числе не покупать у РФ нефть дороже $60 за баррель.
По данным агентства, в кулуарах проходившего в Индии саммита G20 было подробное обсуждение этого вопроса с участием США и других стран "Большой семерки" и "они, похоже, удовлетворены" сложившейся ситуацией.
Аналитики подчеркивают, что намерение Индии соблюдать ценовой потолок и продолжать закупку нефти у России происходит на фоне опасений, что нарушения санкций могут привести к "временным ограничениям" потоков сырья.
В последние месяцы "зависимая от импорта Индия" воспользовалась возможностью покупать нефть из РФ со скидкой, в том числе в качестве борьбы с инфляцией. Bloomberg пишет, что еще год назад Индия почти не покупала российскую нефть, но РФ была вынуждена перенаправить этот товар с европейского рынка на азиатский и соглашаться на приличные скидки.
Президент РФ Владимир Путин в декабре 2022 года запретил продажу нефти странам, которые ввели потолок цен на нее.
6 марта специальный координатор президента США по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн заявил, что потолок цен для нефти из России работает хорошо.
В начале декабря 2022 года страны – члены "Большой семерки", а также Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть, установив максимальный уровень в размере $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года эти страны ввели ценовой потолок на российские нефтепродукты: $100 для дизельного топлива и $45 – для различных масел.
Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно, писал Bloomberg со ссылкой на отчет Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). После того как ограничения распространились и на нефтепродукты, РФ будет терять еще больше – $280 млн в день.
Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отмечала "Русская служба BBC".