США довольны влиянием ценового потолка на российскую нефть

По его словам, ограничение стоимости топлива на транспортируемую по морю нефть до $60 за баррель "работает", и российская нефть и нефтепродукты торгуются по цене ниже установленного потолка.

США также устраивает, что РФ поставляет нефть в страны, не соблюдающие санкции, поскольку туда она продается по цене, не превышающей установленный потолок, отметил он.

Хохштейн добавил, что, несмотря на угрозы России в ответ на ограничение цен сократить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, это мало повлияло на рыночную цену российского топлива.

Ранее Bloomberg сообщал, что 500 тыс. баррелей в день – 5% от объема добычи нефти в январе. Агентство подчеркивало, что это "первое серьезное влияние санкций на российский рынок нефти".

В то же время из-за заявления России сократить добычу нефти в цене выросла продукция Brent и West Texas Intermediate. Теперь баррель нефти этих марок стоит от $80, писал Bloomberg.