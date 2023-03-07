США довольны влиянием ценового потолка на российскую нефть

По его словам, ограничение стоимости топлива на транспортируемую по морю нефть до $60 за баррель "работает", и российская нефть и нефтепродукты торгуются по цене ниже установленного потолка.
США также устраивает, что РФ поставляет нефть в страны, не соблюдающие санкции, поскольку туда она продается по цене, не превышающей установленный потолок, отметил он.
Хохштейн добавил, что, несмотря на угрозы России в ответ на ограничение цен сократить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, это мало повлияло на рыночную цену российского топлива.
Ранее Bloomberg сообщал, что 500 тыс. баррелей в день – 5% от объема добычи нефти в январе. Агентство подчеркивало, что это "первое серьезное влияние санкций на российский рынок нефти".
В то же время из-за заявления России сократить добычу нефти в цене выросла продукция Brent и West Texas Intermediate. Теперь баррель нефти этих марок стоит от $80, писал Bloomberg.
В начале декабря 2022 года страны – члены "Группы семи", а также Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть. Они должны приобретать ее по цене $60 за баррель или ниже.
С 5 февраля эти же страны ввели ценовой потолок и на российские нефтепродукты. Речь идет о потолке в $100 для дизельного топлива и $45 – для различных масел.
Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно, писало Bloomberg со ссылкой на отчет Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). После того как ограничения распространились и на нефтепродукты, РФ будет терять еще больше – $280 млн в день.
Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отметила "Русская служба BBC".