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США довольны влиянием ценового потолка на российскую нефть

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Российские нефтепродукты торгуются на рынке по цене ниже установленной
Российские нефтепродукты торгуются на рынке по цене ниже установленной
Фото: ЕРА

Потолок цен, который страны G7 и союзники ввели для нефти из России за вторжение в Украину, работает хорошо. Об этом заявил специальный координатор президента США по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн, 7 марта сообщает Reuters.

По его словам, ограничение стоимости топлива на транспортируемую по морю нефть до $60 за баррель "работает", и российская нефть и нефтепродукты торгуются по цене ниже установленного потолка. 

США также устраивает, что РФ поставляет нефть в страны, не соблюдающие санкции, поскольку туда она продается по цене, не превышающей установленный потолок, отметил он.

Хохштейн добавил, что, несмотря на угрозы России в ответ на ограничение цен сократить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, это мало повлияло на рыночную цену российского топлива.

Ранее Bloomberg сообщал, что 500 тыс. баррелей в день – 5% от объема добычи нефти в январе. Агентство подчеркивало, что это "первое серьезное влияние санкций на российский рынок нефти".

В то же время из-за заявления России сократить добычу нефти в цене выросла продукция Brent и West Texas Intermediate. Теперь баррель нефти этих марок стоит от $80, писал Bloomberg.

Контекст:

В начале декабря 2022 года страны – члены "Группы семи", а также Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть. Они должны приобретать ее по цене $60 за баррель или ниже.

С 5 февраля эти же страны ввели ценовой потолок и на российские нефтепродукты. Речь идет о потолке в $100 для дизельного топлива и $45 – для различных масел.

Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно, писало Bloomberg со ссылкой на отчет Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). После того как ограничения распространились и на нефтепродукты, РФ будет терять еще больше – $280 млн в день.

Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отметила "Русская служба BBC".

Теги: Россия, США, санкции, нефть, цена на нефть, топливо
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