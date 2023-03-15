Эстония, Литва и Польша хотят снизить потолок цен на российскую нефть – Bloomberg

Представители 27 стран – членов блока должны начать в среду, 15 марта, обсуждение пересмотра потолка цен на нефть, который был введен "Большой семеркой" и ЕС в конце прошлого года.

Как пишет Bloomberg, Эстония, Литва и Польша уже давно призывают к более жесткому подходу к санкциям против Москвы. Однако для принятия решения ЕС нуждается в единодушной поддержке со стороны всех национальных правительств стран-членов.

Согласно расчетам Эстонии, Литвы и Польши, при доходах России от продажи нефти в январе в $13 млрд предлагаемое снижение ценового потолка привело бы к их снижению на $650 млн.