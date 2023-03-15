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Эстония, Литва и Польша хотят снизить потолок цен на российскую нефть – Bloomberg

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Сейчас потолок цен на российскую нефть составляет $60 за баррель
Сейчас потолок цен на российскую нефть составляет $60 за баррель
Фото: depositphotos.com

Эстония, Литва и Польша предложили, чтобы потолок на российскую нефть был снижен с $60 до $51,45 за баррель. Об этом 15 марта написало агентство Bloomberg.

Представители 27 стран – членов блока должны начать в среду, 15 марта, обсуждение пересмотра потолка цен на нефть, который был введен "Большой семеркой" и ЕС в конце прошлого года.

Как пишет Bloomberg, Эстония, Литва и Польша уже давно призывают к более жесткому подходу к санкциям против Москвы. Однако для принятия решения ЕС нуждается в единодушной поддержке со стороны всех национальных правительств стран-членов.

Согласно расчетам Эстонии, Литвы и Польши, при доходах России от продажи нефти в январе в $13 млрд предлагаемое снижение ценового потолка привело бы к их снижению на $650 млн.

Контекст:

В начале декабря 2022 года страны – члены "Большой семерки", а также Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть, установив максимальный уровень в размере $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года эти страны ввели ценовой потолок на российские нефтепродукты: $100 для дизельного топлива и $45 – для различных масел.

Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно, писал Bloomberg со ссылкой на отчет Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). После того как ограничения распространились и на нефтепродукты, РФ будет терять еще больше – $280 млн в день.

Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отмечала "Русская служба BBC".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Польша, Эстония, Литва, нефть, Bloomberg, Евросоюз, цена на нефть, цена, ЕС
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