Эстония, Литва и Польша хотят снизить потолок цен на российскую нефть – Bloomberg

Представители 27 стран – членов блока должны начать в среду, 15 марта, обсуждение пересмотра потолка цен на нефть, который был введен "Большой семеркой" и ЕС в конце прошлого года.
Как пишет Bloomberg, Эстония, Литва и Польша уже давно призывают к более жесткому подходу к санкциям против Москвы. Однако для принятия решения ЕС нуждается в единодушной поддержке со стороны всех национальных правительств стран-членов.
Согласно расчетам Эстонии, Литвы и Польши, при доходах России от продажи нефти в январе в $13 млрд предлагаемое снижение ценового потолка привело бы к их снижению на $650 млн.
В начале декабря 2022 года страны – члены "Большой семерки", а также Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть, установив максимальный уровень в размере $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года эти страны ввели ценовой потолок на российские нефтепродукты: $100 для дизельного топлива и $45 – для различных масел.
Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно, писал Bloomberg со ссылкой на отчет Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). После того как ограничения распространились и на нефтепродукты, РФ будет терять еще больше – $280 млн в день.
Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отмечала "Русская служба BBC".